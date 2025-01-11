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洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃

加州野火變風向已13人喪生 高級住宅重災區驚人對比街景曝光

加州野火變風向已13人喪生 高級住宅重災區驚人對比街景曝光

編譯盧思綸／即時報導
加州寶馬山花園遭野火侵襲，商店街淪為一排排瓦礫廢墟。（截圖自@Reuters在X的影音）
加州寶馬山花園遭野火侵襲，商店街淪為一排排瓦礫廢墟。（截圖自@Reuters在X的影音）

加州洛杉磯野火持續延燒，迄今造成13人喪命、13人失蹤，約有1萬棟房屋遭焚毀，以及15萬3千人被撤離，而規模最大的斷崖山火（Pacific Palisades Fire）火勢方向改變，當局又發布新的疏散令。位於洛杉磯西緣的高級住宅區寶馬山花園（Pacific Palisades）淪為重災區，對比野火肆虐前遍布的昂貴住宅、華麗植物造景和熱門精品店與咖啡館，現在只見大部分街區被夷為平地，僅存燒得焦黑的瓦礫廢墟。

洛杉磯時報（Los Angeles Times）報導，斷崖山火正朝新的方向延燒，迫使當局發布疏散令，範圍涵蓋布倫特伍德（Brentwood）社區的大部分區域和聖費南多谷（San Fernando Valley）山麓。

衛報報導，加州州長紐森11日聲明，已經將國民警衛隊派遣到洛杉磯的數量加倍至1680人，這是原來人手的兩倍，加強應對野火。

路透援引一段2024年5月拍攝於寶馬山花園徒步旅行的YouTube影片，當時加州晴空萬里，位於寶馬山花園（Palisades Village）購物中心日落大道上一棟希臘式白色建築曾是星巴克和Cafe Vida的所在。如今，建築被燒毀，外觀盡是燒焦痕跡，棕櫚樹枝葉全數燒光，而且上空一片昏黃模糊。

周圍的住宅街道上，一棟又一棟的房屋已經倒塌，成為燒焦的瓦礫廢墟，上面散落著經受住火災的紅磚瓦，仍屹立的混凝土門框只能通向一片廢墟。

從懸崖上的觀景點可以俯瞰到海洋和蜿蜒的太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway）。從那裡望去，映入眼簾的本是寶馬山花園Bowl Mobile Estates社區、曾經沿著海灘傾斜而下的數十戶相對平價移動房屋，現在已變成一排排瓦礫。

寶馬山花園自7日爆發斷崖山火以來，已蔓延超過2萬英畝，截至11日僅11%面積獲得控制，而寶馬山花園仍是強制撤離區。

洛杉磯 加州 山火

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