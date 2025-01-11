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川普成重罪犯 可投票但禁擁槍 須把DNA樣本給犯罪資料庫

編譯廖振堯／綜合報導
紐約法庭10日宣判川普的封口費案，庭外不少支持者帶著標語力挺川普，其中也有不少華人。（路透）
紐約法庭10日宣判川普的封口費案，庭外不少支持者帶著標語力挺川普，其中也有不少華人。（路透）

總統當選人川普的「封口費案」去年5月被紐約陪審團裁定34項罪名全數定罪，不過承審法官默欽(Juan M. Merchan)10日裁定無條件釋放。即使如此他仍將是首位身背重罪紀錄的總統，美聯社便整理出以下川普受限或不受影響的方面。

●可以投票

川普已在佛州登記投票，也可以繼續在該州投票。佛州確實禁止該州重罪犯投票，但若服完刑期後便可恢復；犯下謀殺、性犯罪的人將永久失去投票權，除非得到赦免。若是他州的重罪犯，如川普在紐約州被判重罪，佛州便規定該人士若在被定罪的州失去投票權，那佛州也會連帶剝奪；而紐約州雖不允許重罪犯在服刑時投票，但川普不需要服刑。

●是否能擁槍？

不，聯邦法律規定重罪犯不得持有槍械。

●DNA樣本

紐約州每個重罪犯都必須向該州犯罪資料庫提供DNA樣本，紐約資料庫現含超過72萬名罪犯檔案，並與聯邦調查局的聯合DNA索引系統連結。

●任職

聯邦法律中沒有任何條款禁止某人因為被判有罪而成為總統，州層級則對有前科的人是否可以競選州和地方公職有不同的規定。

●境外旅行

川普身為總統將擁有一本外交護照，可以出國辦理公務，同時還可保留一本普通護照或旅遊護照。被判監禁或緩刑之人的護照可能會被拒絕發放或吊銷，但川普的情況並非如此。

●商業限制

川普的重罪可能會禁止他持有酒類執照，如川普擁有三座高球場的新州便禁止被判有「涉及道德敗壞」罪行的人持有酒類執照，不過川普集團表示他的財產全部由企業實體擁有，他並不是這些實體持有執照的高階主管或董事。

●能被赦免嗎？

只有紐約州長才有權赦免川普，因他的案件違反州法、在州法院審理；總統赦免僅適用於聯邦罪行。民主黨籍現任州長霍楚(Kathy Hochul)似乎不太可能赦免川普，因為在他身上看不見赦免要件之一的「懺悔之意」。

身負重罪的川普（中）雖然無條件釋放，他可以投票，但不能擁槍，也必須把DNA樣本送...
身負重罪的川普（中）雖然無條件釋放，他可以投票，但不能擁槍，也必須把DNA樣本送進犯罪資料庫。（路透）

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