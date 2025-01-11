川普「封口費案」有罪但無條件釋放 寫下歷史

總統當選人川普（右二）10日在律師白朗奇（左二）陪同下，透過視訊聽取紐約法官默欽（右）對封口費案的宣判。川普因本案被判34項重罪確定，但因即將就任總統，法官判川普無條件釋放。（路透）

總統當選人川普 遭控2016年大選期間付給緋聞對象13萬元「封口費 」時偽造商業紀錄，2024年5月被紐約陪審團裁定34項罪名全數定罪。紐約州高等法院法官默欽(Juan M. Merchan)10日上午宣判刑責，裁定川普「無條件釋放」(unconditional discharge)。川普並未出庭，在律師陪同下透過視訊連線參與宣判庭訊。華盛頓郵報 報導，「無條件釋放」代表川普不會坐牢，不會被罰款或面臨緩刑。

將成首位「重罪犯」總統

1月20日就是川普就職典禮，默欽裁決時說，總統職位享有廣泛的豁免特權保障，如此裁決是在「不侵犯政府最高職位的前提下」，可以做出的唯一判決。

自從遭到紐約檢察官起訴以來，川普始終堅稱清白，強調受到不公對待。

總統當選人川普（右）10日在律師白朗奇（左）陪同下，透過視訊聽取紐約法官默欽對封口費案的宣判。川普批此案一開始就不該成案。（美聯社）

繫著紅底黃條領帶的川普透過視訊連線在庭上發言：「我只想說，這對紐約來說很丟臉。」川普發言約6分鐘，最後說道：「我遭受非常、非常不公平的對待。」

川普透過律師團請求最高法院下令「封口費」案延後宣判刑期，但9日晚間遭到大法官駁回。

檢察官史坦葛拉斯(Joshua Steinglass)在庭上指出，川普種種言詞已讓司法系統形象受損。史坦葛拉斯說：「被告以為自己凌駕於法律之上，對於個人所作所為不願承擔責任。」

華盛頓郵報分析，「封口費」案判決結果早就有跡可循。雖然定罪結果最高刑期包括四年有期徒刑，但默欽上周表示不會判處川普有期徒刑或緩刑，但這起訴訟仍在美國史上留下重要時刻，川普因此成為第一位遭到重罪定罪(felony conviction)的前任總統與總統當選人。

宣布刑責判決之前，默欽在庭上說道，總統特權保障是針對總統職位，不是針對個人，「法院必須透過這個視角與現實做出合法判決」。他說，唯一合法判決就是「無條件釋放」。

默欽對川普說：「我祝您二次執政一帆風順。」

川普批：一開始就不該成案

庭訊結束後，川普在社群網站發文再次抨擊「封口費」案，並說一定上訴。川普表示，在這起訴訟獲得勝利，無條件釋放證明「案件根本不成立，原本就不該立案」。

「封口費」案辯護律師白朗奇(Todd Blanche)將在川普新政府出任司法部副部長。