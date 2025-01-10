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報導野火記者住家也燒到剩廢墟 見慘狀哭出來

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報導野火記者住家也燒到剩廢墟 見慘狀不禁哭出來

編譯潘勛、記者顏伶如／即時報導
加州洛杉磯寶馬山社區在林火肆虐過後，整個社區都遭焚毀，留下滿目瘡痍。(路透)
加州洛杉磯寶馬山社區在林火肆虐過後，整個社區都遭焚毀，留下滿目瘡痍。(路透)

在報導加州山火之際，國家廣播公司新聞網(NBC News)記者索伯若夫(Jacob Soboroff)意外發現，自己兒時的住家燒得只剩廢墟，其他媒體記者也有類似遭遇而感慨萬千。此外，媒體原先報導一名縱火嫌犯被捕，但後來警方確認此人並未涉及縱火。

美聯社10日報導，索伯若夫8日駕駛休旅車進入寶馬山花園(Pacific Palisades)，結果發現自己兒時故居被燒到只剩煙囪殘塊，還有一堵磚牆未倒。

索伯若夫表示，自己不會故作堅強，沒有凌亂的念頭及情緒，但要掩藏自己所見的景象而起的情緒，恐要算是不稱職了。

41歲的索伯若夫目前住在靠近道奇棒球場(Dodger Stadium)附近，他妻子與兩名子女也住那裡，四個人都平安，房子也未遭山火波及。

但其他記者就沒那麼幸運了。美聯社娛樂影片經理皮爾森(Ryan Pearson)8日播報山火災情一整天，結束返家時才發現自己在艾塔迪那(Altadena)的家已被燒成平地。KNX廣播電台記者塔維狄安(Nataly Tavidian)上夜班報導山火，結束之後才知道自己在巴沙迪那(Pasadena)的兒時故居已被燒毀，而且她的母親及兄弟還住那兒。

福斯新聞網(Fox News)記者杭特(Jonathan Hunt)在西洛杉磯的住家倖免，沒被山火波及，但他女兒就讀中學則部分受損。其他記者，如KCAL新聞台的蒙塔內茲(Rick Montanez)，報導自己觸目所及時，都不禁哭了出來。

南加州9日下午最新爆發「肯尼斯山火」(Kenneth Fire)，火勢開始後不久，伍蘭岡(Woodland Hills)數名居民便聯手制伏一名疑似縱火的男子。

但在10日上午的記者會中，洛杉磯警局助理局長崔明哲（Dominic Choi）表示，在與嫌犯談話並調查證據後，警方斷定沒有合理根據以縱火指控逮捕此人。警方是以違反假釋指控逮捕該男子，但未透露此人身分或說明指控細節。

洛杉磯郡官員誓言嚴厲打擊趁火打劫的民眾，並強調違法者將面臨後果，目前已有至少20人因涉嫌犯罪被捕。

洛杉磯郡法警局(Los Angeles County Sheriff's Department)自7日野火開始延燒以來，已逮捕20人。該郡執法官魯納說：「我會讓所有人都清楚這點。有多達20人選擇進入我們的區域，搶劫這些可憐的民眾。這些民眾已經經歷很多苦難。」魯納也表示，預計被逮捕的人數會增加。

洛杉磯郡地區檢察官霍克曼(Nathan Hochman)譴責搶劫行為「卑劣」，並承諾「以最嚴厲的懲罰」起訴違法者。

加州洛杉磯寶馬山社區在林火肆虐過後，整個社區都遭焚毀，圖為居民向警方求情，讓他們...
加州洛杉磯寶馬山社區在林火肆虐過後，整個社區都遭焚毀，圖為居民向警方求情，讓他們回到廢墟看一眼。(美聯社)

山火 洛杉磯 縱火

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