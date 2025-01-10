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再回應川普強奪威脅 格陵蘭總理：希望脫離丹麥獨立 但不想當美國人

編譯徐榆涵／即時報導
格陵蘭總理艾格德（前）10日與丹麥首相佛瑞德里克森（後）召開聯合記者會。(路透)
格陵蘭總理艾格德（前）10日與丹麥首相佛瑞德里克森（後）召開聯合記者會。(路透)

在美國總統當選人川普揚言不排除使用武力控制格陵蘭島後，格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）10日表示，格陵蘭島不想成為美國或丹麥的一部分，而是想要走向獨立。

金融時報報導，艾格德在與丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）舉行的聯合記者會上說，維持現狀已經不是一種選擇，必須找到一條新的道路。他聲稱，這個擁有5.7萬人口、幅員遼闊、在地緣政治上至關重要的島嶼，希望從丹麥獨立出來。

但艾格德強調，該島人民不想成為丹麥人，也不想成為美國人，只想成為格陵蘭人。

佛瑞德里克森補充說，格陵蘭島獨立的願望可以理解，但也希望保持丹麥王國的統一，包括丹麥、格陵蘭島和法羅群島的自治領土，相信大家團結起來，會變得更強大。

川普日前拒絕排除使用武力控制格陵蘭島，引發全球關注。格陵蘭島除了獲得丹麥提供的外交和安全政策外，對大多數事務擁有自治權，長期以來希望獨立，但礙於經濟問題難以切斷與丹麥的聯繫。

許多格陵蘭人表示，對川普言論感到震驚和困惑，他們支持格陵蘭島更大程度的自治甚至獨立，但不支持由美國接管。

格陵蘭前總理克雷斯特（Kuupik V. Kleist）表示，川普想接管格陵蘭的願望很荒謬，你不能去買下一個國家或民族，這讓他想起了俄羅斯總統普亭

格陵蘭 川普 普亭

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