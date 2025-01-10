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洛杉磯野火肆虐、消防栓缺水 紐森致電拜登卻「打不通」

洛杉磯野火延燒居民撤離 避難所湧爆量捐贈物資

中央社／洛杉磯9日電
兩名義工9日在托潘加圖書館（Topanga Library）外募集捐助給洛杉磯野火受災戶的物資。（美聯社）
兩名義工9日在托潘加圖書館（Topanga Library）外募集捐助給洛杉磯野火受災戶的物資。（美聯社）

加州引發混亂的野火燒毀洛杉磯周圍民宅，迫使數以千計的民眾逃離家園，各界捐贈的物資塞爆一個疏散避難所。

法新社報導，當地善心人士運入裝滿一車又一車的糧食、衣服與盥洗用品，數量多到一座位於好萊塢南方泛太平洋公園（Pan Pacific Park）的疏散避難所必須張貼告示婉謝捐贈物資。

避難所外頭貼了一張手寫告示，上頭寫著：「我們很感謝大家的支持、捐贈與志工，但目前我們不需要任何額外的物資。」

本月8日晚間在富裕的好萊塢山莊（Hollywood Hills）爆發的「日落大火」（Sunset Fire）距離好萊塢大道（Hollywood Boulevard）的著名戲院僅數百公尺，促使當局對美國娛樂之都好萊塢核心地帶數以千計的居民發布疏散令。

一些被告知撤離家園的居民，有些原本住在價值數以百萬計美元的豪宅，有些是住在小型的租金管制公寓，他們都前往這座洛杉磯市政府開設的疏散避難所。

負責監督避難所的洛杉磯市負責休閒業務的主管凱爾洪（Eric Calhoun）說：「火勢爆發得如此之快，我從未看過火勢蔓延得那麼快。」

但在撤離家園的居民開始抵達避難所的幾乎同時，捐贈物資也陸續湧入，很快就堆滿避難所。

凱爾洪說：「我已指示把一卡車又一卡車的物資轉送到其他地點。」

「日落大火」的疏散令已於今天解除，到了下午疏散避難所已經清空，至少目前是如此，但未來可能會改變。

好萊塢 洛杉磯 加州

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