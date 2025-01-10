我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯野火濃煙恐致癌 經濟損失估計上修至1500億

洛杉磯野火肆虐、消防栓缺水 紐森致電拜登卻「打不通」

歹徒趁洛杉磯野火打劫 至少20人被捕 災區擬宵禁

中央社／洛杉磯9日電
洛杉磯野火失控，非營利組織「世界中央廚房」9日前往災區發放免費食物。（路透）
洛杉磯野火失控，非營利組織「世界中央廚房」9日前往災區發放免費食物。（路透）

加州洛杉磯野火狂燒，吞噬大片社區，導致數以千計人撤離。當局今天表示，火勢已失去控制；與此同時，加州國民兵（National Guard）準備好上街協助平息失序的局面。

法新社報導，美國第2大城洛杉磯有大片地區已化為廢墟，煙霧籠罩天空，幾乎每棟建築都瀰漫刺鼻味道。

消防單位連續第3天展開大規模行動，由於風勢暫時減緩，直升機得以從空中灑水幫忙滅火，但新的火勢持續冒出。

洛杉磯郡（Los Angeles County）警長魯納（Robert Luna）說，有民眾趁亂打劫，規畫在受災區域實施宵禁；加州國民兵也準備加入行動。

加州州長紐松（Gavin Newsom）說，加州國民兵準備駐守檢查站並協助管制交通，「至於那些想在疏散社區占便宜的人，我要說清楚：我們不容許趁火打劫」。

但火災範圍遼闊，富裕社區「寶馬山花園」（Pacific Palisades）和艾塔迪那（Altadena）周圍的疏散居民擔心當局力有未逮，有些人決定自己守護家園。

一名住在艾塔迪那街上的男子說：「我們很擔心這波到處發生的搶劫事件，我的鄰居昨晚在社區裡守了幾棟房子一整夜…今晚換我接替他們。」這條街燒得僅剩寥寥數棟房子，包括這名男子的家。

最大一場火燒掉「太平洋斷崖」社區超過7700公頃土地，艾塔迪那的另一場火也燒毀5300公頃。

被迫逃離的居民輪流在街上巡邏，以防有人趁亂搶劫。

官員說，已至少20人被逮捕。

洛杉磯郡地方檢察官霍克曼（Nathan Hochman）說，任何人都不要以為從疏散區拿走別人的財產是小事，「這很嚴重，這些行為很卑劣，我們會以最嚴厲的懲罰來起訴他們」。

加州 洛杉磯 國民兵

上一則

洛杉磯野火破壞驚人 恐為「天候鞭笞」現象助長

下一則

南加林火恐加速蔓延 多州及及州內其他城市消防隊馳援

延伸閱讀

洛杉磯野火燒不停恐成新常態？ 科學家分析5大關鍵原因

洛杉磯野火燒不停恐成新常態？ 科學家分析5大關鍵原因
洛杉磯林火經損估超過1.3億元 恐推升房價與租金

洛杉磯林火經損估超過1.3億元 恐推升房價與租金
冬天不是野火好發季 但為何這次洛杉磯那麼慘？

冬天不是野火好發季 但為何這次洛杉磯那麼慘？
洛杉磯野火受控「百分之零」NBA湖人黃蜂之戰延期

洛杉磯野火受控「百分之零」NBA湖人黃蜂之戰延期

熱門新聞

強力冰風暴周末來襲，美東三分之二地區都將「急凍」。（歐新社）

冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月

2025-01-04 05:11
後任總統川普7日在海湖莊園召開他當選後的第二場記者會。(美聯社)

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

2025-01-07 13:03
川普在海湖莊園舉行記者會，80分鐘的談話讓全球友邦頗為感冒。(美聯社)

川普80分鐘記者會說了什麼？ 五要點一次看

2025-01-07 20:23
加拿大總理杜魯多。(路透)

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

2025-01-06 13:20
第一排由左至右是拜登和賀錦麗夫婦，川普夫婦坐在第二排最右邊。(美聯社)

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

2025-01-09 20:21
加拿大安大略省省長福特。(美聯社)

加國安大略省長反擊川普：不如讓我們買美國2州

2025-01-07 16:16

超人氣

更多 >
萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客

萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客
嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡
伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼
杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪
華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬

華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬