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洛杉磯野火燒不停恐成新常態？ 科學家分析5大關鍵原因

冬天不是林火好發季 但為何這次洛杉磯那麼慘？

洛杉磯野火肆虐、消防栓缺水 紐森致電拜登卻「打不通」

編譯梁采蘩／即時報導
加州州長紐森（右二）8日到野火受災現場勘災。（歐新社）
加州州長紐森（右二）8日到野火受災現場勘災。（歐新社）

加州洛杉磯遭遇該州史上最嚴重野火，卻傳出當地消防栓缺水。州長紐森（Gavin Newsom）勘災被災民怒嗆，紐森解釋他已致電總統拜登求援但「打不通」。總統當選人川普則在社群網站上批評紐森無能，應該下台。

英國天空新聞（Sky News）影片顯示，當時紐森人在洛杉磯郡正準備上車，附近街道上滿是燒毀的建築物。一名母親上前攔住他，表示「我住在這裡，州長。那是我女兒的學校，州長，請告訴我您準備怎麼做」。

紐森表示：「我現在就跟總統通話，專門解決您和您女兒的問題。」女子表示，是否可以旁聽他的通話，「因為我不相信」。紐森於是向她展示手機螢幕，並解釋他無法接通。

「我已經打了5次，所以我才走來走去試著打電話...因為電話打不通。」紐森表示。

女子接著質疑紐森，為什麼消防栓沒有水，還說她自己都可以幫忙補水，問紐森「下次情況會不同嗎？」「一定會。」紐森回答。

紐森辦公室後來向哥倫比亞廣播公司（CBS）沙加緬度分台發表聲明，指在聽取該名女子意見後，「州長立即與拜登總統通話，總統承諾在接下來的180天內，聯邦政府將承擔100%的救災費用。這是一次改變局面的承諾」。

川普8日晚間在社群網路「真實社群」（Truth Social）上接連發文，指南加州無消防用水是因為紐森拒絕簽署一項用水恢復聲明，「原本可讓數百萬加侖來自北加州多餘雨水和融雪的水，每日流入加州多個地區」，批評紐森無能，「應該下台」。

紐森辦公室則在X平台發文反駁，稱所謂的「用水恢復聲明」文件根本「純屬虛構」。「州長專注於保護人民，而不是玩政治遊戲，並確保消防員擁有所有必要資源，」該貼文寫道。

YT影片連結：https://youtu.be/0U3pDE3pB3k?si=VwN5zZ8LHmQpti5_

紐森 加州 拜登

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