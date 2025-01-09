洛杉磯野火燒不停恐成新常態？ 科學家分析5大關鍵原因

加州洛杉磯7日起多點發生野火，迄今仍難以控制且持續延燒。(路透)

加州洛杉磯 7日起多點發生野火，迄今仍難以控制且持續延燒，有超過18萬人撤離，目前增至7人死亡。加拿大碳移除科學家德魯納（Phil De Luna）在「富比世」網站撰文分析，洛杉磯野火可能成為令人不安的新常態，有五大原因：

1.引發野火的天氣條件加劇

引發極端野火天氣的條件包括高溫、乾燥、充足的可燃物和強風。南加 州自7月以來持續出現這些惡劣條件，而且未見緩解跡象。以往當地的火災好發期通常在夏末和初秋達到高峰，如今卻全年都可能構成威脅。

這些高風險條件一直存在，意味著任何起火來源（無論是自然或人為因素）都更可能引發大規模野火。由於強風盛行，野火可能迅速蔓延，就連已做好充分準備的社區也有危險。

2.乾旱與強風同時發生

強風事件是南加州氣候的常見特徵，如今的不同之處在於持續無雨的情況與強風同時發生。南加州通常會在秋天與初冬時間下雨，強風季節的火災風險因而降低，但今年卻持續至1月都未出現明顯雨勢，大幅增加破壞性野火發生的可能性。

乾燥情況與強風事件同時發生，就形成危險的協同效應。強風會讓火勢迅速推進，甚至每分鐘可蔓延2到3個足球場的距離。強風還能讓火勢越過公路及其他天然防火帶迅速延燒，讓消防人員控制火勢更加困難。

「深空」（Deep Sky）氣候數據科學家杜根奈特（Max Dugan-Knight）表示：「在像洛杉磯這類地方，野火季節已經沒有結束的時候。」

3.炎夏與無雨季節接踵而至

2024年南加州的夏季異常炎熱，且與往年不同的是，沒有在秋末冬初之際出現典型降雨。由於缺乏降雨，地面植被非常乾燥，隨時可能引發火災。此外，在這次乾旱之前，當地連續2年的降雨量都高於平均值，很可能導致植被過度生長。這些植被乾枯時，就會變成高度易燃物，進而更可能引發野火，或在野火發生後助長火勢。

引發極端野火天氣的條件包括高溫、乾燥、充足的可燃物和強風。南加州自7月以來持續出現這些惡劣條件，而且未見緩解跡象。(路透)

然而，這種降雨過多和乾旱時期交替的情況，很可能會持續下去，當地野火強度也可能進一步加劇。更糟的是，缺水不僅會引發火災，也會導致救火的水源不足。

4.極端野火天氣在全美更加普遍

「深空」氣候研究所報告指出，極端野火的天氣條件在全美幾乎所有地區都比以前更常見。報告指出，僅少數地區（包括北達科他州和明尼蘇達州部分地區）的野火風險有所下降，但加州等大多數地區的風險均顯著增加。

報告結論明確指出，野火的風險已不再侷限於傳統的易發火災地區。由於氣候模式的變化，即使是以往野火稀少的地區，如今也面臨更高的風險。

5.美國史上最嚴重野火都與極端野火天氣有關

從歷史上來看，美國最具破壞性的野火，如2018年的加州坎普野火（Camp Fire）、2020年的舊金山灣區野火（Bay Area Fires）、2021年的加州迪克西野火（Dixie Fire），以及1988年的黃石國家公園野火（Yellowstone Fires）都發生在極端野火天氣期間。

儘管這些野火的明確起因各不相同（從雷擊到人為活動都有），但是極端野火天氣，決定了野火蔓延的速度和破壞力。2001年至2020年間，美國這些快速蔓延且極具毀滅性的火災，造成的經濟損失高達189億美元。

文章指出，極端野火天氣指數（如溫度、乾燥度、風速和可燃物可用性）升高與最致命野火之間有顯著關聯。關注於這些可測量的條件，有助於預測和應對未來的野火。