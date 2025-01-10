我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯野火濃煙恐致癌 經濟損失估計上修至1500億

洛杉磯野火肆虐、消防栓缺水 紐森致電拜登卻「打不通」

南加林火恐加速蔓延 多州及及州內其他城市消防隊馳援

記者顏伶如／綜合報導
遭受大火肆虐的洛杉磯市已向俄勒岡州、新墨西哥州、華盛頓州、猶他州以及加州州內其他城市尋求支援。圖為消防人員9日在當地滅火。(路透)
遭受大火肆虐的洛杉磯市已向俄勒岡州、新墨西哥州、華盛頓州、猶他州以及加州州內其他城市尋求支援。圖為消防人員9日在當地滅火。(路透)

紐約時報報導，洛杉磯林火持續延燒，好萊塢山莊(Hollywood Hills)9日清晨出現新火勢，美國影視產業重鎮面臨衝擊；山林大火爆發迄今至少已有5人喪生，幾十萬居民被勒令強制撤離或收到撤離警告，3萬英畝面積遭受祝融之災。

洛杉磯時報(LA Times)報導，洛杉磯郡(Los Angeles County)消防局長馬隆(Anthony Marrone)8日晚間在記者會上說，已經向俄勒岡州新墨西哥州、華盛頓州、猶他州以及加州州內其他城市尋求支援。

國家氣象局(National Weather Service)氣象專家霍爾(Todd Hall)指出，洛杉磯地區近日強風可能導致林火加速蔓延，9日晚間風力可能增強，周末期將又有另一波強風出現。他表示，風速上看每小時80哩，未來幾天則沒有降雨機會。

俄勒岡州消防廳長(fire marshal)8日證實，將出動12個救火突擊隊(strike teams)赴洛杉磯郡，共計有240名消防隊員及60輛消防車，接下來將視實際需要提供更多資源。

亞利桑納州鳳凰城市長葛列高(Kate Gallego)在社群網站X發文表示，鳳凰城已經接到支援通知，目前正在了解細節，未來幾天鳳凰城消防隊伍就會抵達洛杉磯。

舊金山消防局(San Francisco Fire Department)在X平台指出，已派出22名消防隊員前往洛杉磯郊區「寶馬山花園」(Pacific Palisades)支援救火。

聯邦層級方面，美國林務署(US Forest Service)5架滅火飛機已經在洛杉磯行動，10架聯邦直升機也部署在洛杉磯地區。

目前爆發野火中火勢最嚴重、破壞力最強大的斷崖林火(Palisades Fire)與伊頓林火(Eaton Fire)，累計已摧毀至少2000棟建築物，創下洛杉磯林火災情最重紀錄。

洛杉磯 俄勒岡州 新墨西哥州

上一則

歹徒趁洛杉磯野火打劫 至少20人被捕 災區擬宵禁

下一則

「寶馬山花園」豪宅96%有林火風險 瑞絲薇斯朋也在這置產

延伸閱讀

舊金山華人社區發起守望相助 支援洛杉磯山火受災者

舊金山華人社區發起守望相助 支援洛杉磯山火受災者
洛杉磯林火燎原 拜登：聯邦政府百分之百負擔救災費用

洛杉磯林火燎原 拜登：聯邦政府百分之百負擔救災費用
洛杉磯縣長巴格呼籲山火災民獲取FEMA資源

洛杉磯縣長巴格呼籲山火災民獲取FEMA資源
洛杉磯野火受控「百分之零」NBA湖人黃蜂之戰延期

洛杉磯野火受控「百分之零」NBA湖人黃蜂之戰延期

熱門新聞

強力冰風暴周末來襲，美東三分之二地區都將「急凍」。（歐新社）

冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月

2025-01-04 05:11
後任總統川普7日在海湖莊園召開他當選後的第二場記者會。(美聯社)

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

2025-01-07 13:03
川普在海湖莊園舉行記者會，80分鐘的談話讓全球友邦頗為感冒。(美聯社)

川普80分鐘記者會說了什麼？ 五要點一次看

2025-01-07 20:23
加拿大總理杜魯多。(路透)

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

2025-01-06 13:20
第一排由左至右是拜登和賀錦麗夫婦，川普夫婦坐在第二排最右邊。(美聯社)

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

2025-01-09 20:21
加拿大安大略省省長福特。(美聯社)

加國安大略省長反擊川普：不如讓我們買美國2州

2025-01-07 16:16

超人氣

更多 >
萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客

萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客
嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡
伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼
杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪
華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬

華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬