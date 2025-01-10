「寶馬山花園」豪宅96%有林火風險 瑞絲薇斯朋也在這置產

連日來爆發山林野火的洛杉磯豪宅社區「寶馬山花園」，多達96%的房屋未來30年裡都將面臨林火威脅。(美聯社)

爆發山林野火的洛杉磯郊區「寶馬山花園」(Pacific Palisades，前譯太平洋斷崖)是有門禁的豪宅社區，一般房屋價格約340萬元，目前最高房價紀錄為5995萬元，房地產 資訊網站Zillow紀錄顯示 ，有十棟待售房屋開價超過千萬；「寶馬山花園」數十年來不曾發生山林大火，但非營利研究機構「第一街基金會」(First Street)指出，社區裡96%房屋未來30年裡都將面臨林火威脅。

華爾街 日報(WSJ)報導，房地產開發商兼電影製片人維瑪-拉利安(Anita Verma-Lallian)2024年以855萬元買下喜劇影集「六人行」(Friends)已故男星馬修派瑞(Matthew Perry)的寶馬山花園住家。

報導指出，寶馬山花園社區可以觀賞海洋及聖塔蒙尼卡山(Santa Monica Mountains)風景，安靜隱密，市中心區規模不大但適合散步，有精品店與咖啡館，前來買房子的好萊塢明星包括瑞絲薇斯朋(Reese Witherspoon)、班艾佛列克(Ben Affleck)、珍妮佛嘉納(Jennifer Garner)、史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)。拳擊界傳奇人物倫納德(Sugar Ray Leonard)居住多年的房子以3700萬元出售。

根據「第一街基金會」研究，寶馬山花園數十年來沒有林火，但社區裡96%房屋未來30年裡都有林火風險。基金會氣候影響部主任波特(Jeremy Porter)說，整個社區被樹木茂密的公園圍繞，林火風險極高，「燃料非常充足，而且這些燃料都很乾燥」。