洛杉磯陷火海 市長卻訪迦納 返國又失言：可找URL協助

圖為洛杉磯市長巴斯(中)和加州州長紐森(右二)聽取野火災情簡報。(歐新社)

當洛杉磯 陷入一片火海時，市長巴斯(Karen Bass)正在地球的另一端，她是拜登 總統派往迦納(Ghana)參加新總統就職典禮的代表團成員之一，8日她回到洛杉磯，在機場面對記者的詢問不發一語，稍晚又在記者會上講錯話，引發民眾批評。

天空新聞(Sky News)的記者David Blevins在機場詢問巴斯：「消防隊長說他們真的已經到了極限，水也快用完了，您對此有何評論？」

記者問：「市民的家被大火吞噬，您卻不在崗位上，您是否欠市民一個道歉？您是否後悔削減消防部門數百萬元的預算 ，市長女士？」

巴斯當時在停機坪通道內等著離開，她未正眼看記者，而是將眼光落向別處。

記者追問：「您沒有任何話要對市民說嗎？」、「馬斯克(Elon Musk)說您完全無能，您有考慮辭職嗎？」、「您覺得在城市遭受災難時，去迦納訪問合適嗎？」

巴斯在記者接近兩分鐘的追問下沉默不語、面無表情，後來在工作人員帶路下離開。

稍晚巴斯召開記者會，但在演講時又出糗；她說，如果市民需要幫助、緊急資訊與資源等，可以去找「URL」。

URL是網址的意思，但巴斯似乎不曉得那是什麼，只是看稿照念出這三個字母。

巴斯在2024年曾試圖將洛杉磯消防局的預算削減約2300萬元，但最終同意削減1760萬元。