南加大火仍未控制 災損上看500億 恐美史最慘

洛杉磯大火延燒3萬英畝，拜登指示不計成本，迅速掌控火勢。（美聯社）

洛杉磯 四場山火延燒三萬英畝，大部分火勢未受控制，所幸9日風勢減弱，有助於延緩火勢蔓延並有利救災；多場林火齊燒，逾36萬人緊急撤離，初步災損上看500億元，可能成為美國史上最慘重的林火天災。

拜登 總統9日宣布聯邦政府 將百分之百負擔救災費用，包括救災人員的薪資、臨時安置的費用等。拜登9日召集白宮和行政府官員開會，討論聯邦政府對野火的因應措施。

拜登：聯邦政府全額負擔180天救災費用

洛杉磯大火已累計7人死亡，逾36萬人強制遷離，許多豪宅都付之一炬。（歐新社）

拜登指出，在加州州長紐森（Gavin Newsom）的要求之下，他日前宣布聯邦緊急狀態，讓聯邦資源可以投入救災。拜登說，9日上午與州長討論之後，已決定將聯邦政府的擔負額從75%上調至90%，現在拜登決定再調高至100%，將由聯邦政府全額負擔180天的救災費用。

拜登指出，他已向州長和地方官員表示，要不計成本（spare no expence）去做他們應該做的事，迅速掌控火勢。

華爾街日報(WSJ)報導，洛杉磯周遭目前有斷崖山火(Palisades Fire)、伊頓山火(Eaton Fire)、赫斯特林火(Hurst Fire)，以及日落大火(Sunset Fire)等四場火災，肆虐人口稠密的社區，燒毀數千棟建築，數萬人流離失所，而這場史詩級天災顛覆了部分居民的生活。

洛杉磯市消防局局長克勞利(Kristin Crowley) 表示，明星與富豪聚居的奢華社區寶馬山花園(Pacific Palisades)一帶，數千棟房屋、企業等建築損毀，成為洛杉磯市最具指標性的一大災損。

火勢延燒約3萬1000英畝土地，整個洛杉磯地區已知七人死亡，一萬棟建築燒毀，逾20萬人停電。

聯邦急難管理局(FEMA)地區行政長官芬頓(Robert Fenton, Jr.)表示，逾36萬人收到強制疏散令。

多場大火9日基本上仍未受控制，該區消防資源接近極限。

洛杉磯大火延燒住宅區，至9日仍無法完全控制。（路透）

人口約1000萬人的廣闊洛杉磯地區，幾乎每個角落都籠罩著濃煙和灰燼。

洛杉磯市長貝斯(Karen Bass)9日說：「這絕對是場空前的火颶風，但我們全力以赴(救災)。」

洛杉磯山火可能成為美史上損失最慘重的火災，摩根大通(JPMorgan Chase)分析師估計，經濟損失總額接近500億元。

洛杉磯郡警長盧納(Robert Luna)表示，現階段不清楚野火造成的確切傷亡人數，「遺憾，我認為死亡人數將增加，我希望我是錯的，但我認為它會變多」。

洛杉磯郡消防隊長馬隆(Anthony Marrone)說，「9日的情況比7、8日好多了。」然而，氣象局官員提醒，9日晚間風勢將再次增強，陣風時速恐達60哩。

國家氣象局(NWS)將洛杉磯的紅旗警告延長至10日下午6時，代表在這之前，乾燥強勁的聖塔安娜焚風(Santa Ana Winds)仍將加劇火災風險。