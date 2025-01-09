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重申不會成為美國第51州 杜魯多：加拿大人不是美國人

重申不會成為美國第51州 杜魯多：加拿大人不是美國人

記者陳熙文／華盛頓即時報導
加拿大總理杜魯多。（美聯社）
加拿大總理杜魯多。（美聯社）

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）9日再次重申，加拿大不會成為美國第51州，指加拿大人雖然有非常多元的認同，但都認同自己是加拿大人，不是美國人。

杜魯多9日於美國華盛頓特區參加美國前總統卡特（Jimmy Carter）的國葬儀式，並於傍晚舉行記者會發表談話。

針對美國總統當選人川普談到加拿大應成為美國第51州，杜魯多表示，他9日不斷被問及加美關係，他也再次重申，加拿大不會成為美國第51州，「這件事情永遠不會發生」。

杜魯多說，加拿大人對自己有很多不同的定義方式，但其中一項大家都能認同的就是加拿大人，「因為我們不是美國人」；杜魯多說，這是不會改變的。

至於川普威脅將課徵加拿大高額關稅，杜魯多說，他9日在華府與多位企業領袖會面，包括全國製造商協會總裁兼執行長蒂蒙斯（Jay Timmons）和商業圓桌會議（Business Roundtable）執行長波頓（Joshua Bolton）。

杜魯多說，大家都強調，因為加美之間建立良好的合作關係，造就兩國國家和經濟的成功；杜魯多指出，加美的合作為兩邊創造工作、創造成長、創造投資機會，不管從哪一方來看，兩國都應該繼續前行。

杜魯多說，加美之間是雙贏的關係。

杜魯多 加拿大 川普 前總統卡特

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