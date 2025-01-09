南加林火／居民驚惶談林火：一片通紅像火星 也像恐怖片

遭逢加州斷崖大火的聖莫尼卡居民回憶，白天我們還覺得火距離很遠，但突然間卻近在咫尺。我從來沒有看過這樣的景象，就像是恐怖片。(歐新社)

加州 斷崖大火(Palisades Fire)迅速蔓延，短短13小時內火勢覆蓋面積已超過2900畝，照片顯示住宅和基礎建設遭林火摧毀，隨後伊頓林火(Eaton Fire)及赫斯特林火(Hurst Fire)陸續爆發，逾3萬人在持續的緊急狀態 下撤離。

從聖莫尼卡(Santa Monica)住家撤離的記者卡立德(Amrita Khalid)告訴英國廣播公司(BBC)，該地區「看起來就像火星，一片通紅」。

正好到聖莫尼卡拜訪友人的萊昂琴科(Eliza Leonchenko)告訴國家廣播公司新聞網(NBC News)：「如果沒有感覺到火勢，只是看見而已，可能會以為火勢沒有逼近，不會愈來愈危險。白天我們還覺得火距離很遠，但突然間卻近在咫尺。我從來沒有看過這樣的景象，就像是恐怖片。」

在太平洋斷崖區(Pacific Palisades)擁有一棟住宅但也在紐約定居的莉比·歐文斯(Zibby Owens)和凱爾·歐文斯(Kyle Owens)8日接受ABC News Live採訪，與主持人分享Google Nest攝影機捕捉到的影像，攝影機面相他們的後院，畫面顯示火勢吞沒周遭區域，往他們家的泳池靠近。這段影片是歐文斯夫婦收到來自他們家的最後影像，之後便已斷電。

圖為一隻寵物龜因大火而逃出豪宅，爬到街上。(路透)

凱爾也談到帕利塞茲的情況，由於住宅沿著山坡建造，街道蜿蜒曲折，要從這一富裕的住宅區撤離特別困難，許多人等待三個小時以上才下山，平時這段車程只需要兩分鐘左右。

圖為一隻寵物龜因大火而逃出豪宅，爬到街上。(路透)

另外兩名斷崖區居民肯尼·拉庫辛(Kenny Rakusin)、崔希雅·拉庫辛(Tricia Rakusin)也分享他們撤出火區的經歷，由於許多車輛試圖開往太平洋海岸公路(Pacific Coast Highway)，道路因此堵塞。

崔希雅表示，她的女兒還目睹許多人被迫將車子遺棄於日落大道(Sunset Boulevard)，「這個社區已經存在幾十年，從來沒有哪個地方的火災靠近我們住的地方。沒有人曾想到會有這一天。」除了毀滅性大火和財產損害，崔希雅還提到，保險 公司在四個月前取消他們地區的所有保險單。