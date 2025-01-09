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南加林火／手機警報「6分鐘內撤離」華人連夜驚險逃

記者劉子為／綜合報導
伊頓林火火勢凶猛，居住在附近城市的居民形容場景有如戰區。(受訪者提供)
伊頓林火火勢凶猛，居住在附近城市的居民形容場景有如戰區。(受訪者提供)

華人居民Cissy說，林火就發生在她家後山，她和家人及愛犬被迫連夜撤離。(受訪者...
華人居民Cissy說，林火就發生在她家後山，她和家人及愛犬被迫連夜撤離。(受訪者提供)

南加伊頓林火(Eaton Fire)8日延燒，加州消防局(Cal Fire)稱，燃燒面積已超過1萬英畝，至少造成兩人死亡，超過100棟建築被毀。林火引發大規模撤離，尤其是居住在艾塔迪那市(Altadena)和巴沙迪那市的居民；不少華人被迫連夜離開家園，大火和撤離的場景，令人怵目驚心。

居住在伊頓峽谷附近的華人居民Cissy說，大火就發生在她家後山，她和家人及愛犬連夜撤離，盡管過程有些曲折，好在有驚無險。Cissy說，她和女兒7日晚因停電無法上網，早早上床睡覺，突然手機警報響起，當局要求她們在六分鐘內撤離，讓她措手不及。她在慌亂中開車帶女兒先行離開，因車輛空間有限，只能暫將狗狗留在家中。

完成第一輪撤離後，Cissy冒險返回家中，接她的大型犬Toto撤離。由於上山的道路已被警察封鎖，她不得不步行向警察求助，最終獲准駕車上山。狗因車內空間狹小，焦躁不安，多次試圖跳車；當時林火的煙灰，已開始飄落。Cissy最後在警察協助下，順利將狗帶離險境。Cissy表示，整個撤離雖然很狼狽，但她十分感激親友的關心與幫助，慶幸人和寵物都平安。

空氣中瀰漫燒焦味

除離伊頓大火最近的地區外，當地210高速北部的一些城市居民也受影響，居住在杜瓦迪市(Duarte)的華人小申，8日上午6時也接到撤離通知，簡單打包行李後，就轉移到友人家。此外，許多暫時無需撤離的居民，也受到不同程度影響，居住在巴沙迪那的董先生說，他在加油時看到遠方山上燃起熊熊大火，感到怵目驚心；空氣中瀰漫燒焦味道，令人不適。同住巴沙迪那的石女士表示，盡管大火沒有造成她家斷網、斷電，但因為出行受阻且空氣質量差，她不得不向公司請假一天。

伊頓林火最初被稱為克洛斯林火(Close Fire)，7日下午6時30分左右，在艾塔迪那市和巴沙迪那市附近的伊頓峽谷(Eaton Canyon)地區起火。

國家氣象局警告，極端天氣持續至8日下午，當地陣風的風速可能高達每小時80至100哩，助長火勢進一步擴散。

700消防員參與救火

截至8日上午，共有超過700名消防員參與救火。洛杉磯縣警局清晨5時宣布拉肯亞達弗林楚奇(La Canada Flintridge)全境居民撤離，使受林火影響的撤離人數，增加至5萬2300人、影響近2萬1000座建築。此前，艾塔迪那、巴沙迪那、西拉瑪德瑞(Sierra Madre)及亞凱迪亞部分地區已在撤離範圍。當局已在巴沙迪那會展中心等處撤離庇護所。

華人 亞凱迪亞 加州

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