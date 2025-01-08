川普為何想拿下格陵蘭？ 紐約郵報：向中國發出強烈訊號

2019年美國時任總統川普與中國國家主席習近平會面。(路透)

美國候任總統川普 7日揚言不排除以軍事或經濟脅迫手段取得巴拿馬運河及格陵蘭 的控制權，令外界不禁好奇川普的背後盤算，美國媒體引述消息指出，川普希望控制格陵蘭島，以便向中國發出強烈訊號。

紐約郵報報導，熟悉川普團隊的消息人士透露，「有幾個關鍵原因。向中國發出強烈且深思熟慮的訊號。不僅僅是空談，而是行動。讓美國再次雄心勃勃。」稱川普正在為「川普主義」奠定基礎。

華盛頓智庫大西洋理事會自由研究員普利薩斯（Alex Plitsas）表示，川普念念不忘格陵蘭有兩個原因，其一是關鍵的國防和電子工業所需的大量稀土 元素礦藏。其次，格陵蘭島在北極地區擁有合法而巨大的主權要求，這將使美國在面對日益激烈的航運和資源競爭時處於更有利的地位。

多年來，美國一直與中俄在北極區的自然資源開採進行三方角力，向該地區部署軍用破冰船，以探索資源豐富的北極苔原。長期以來，美國對稀土礦物的供應，過度依賴中國，而稀土礦常見於亞洲和北極地區，並用於從手機到大規模殺傷性武器等各領域。

普利薩斯指出，鑑於地緣政治現實問題，這種對中國的依賴是不可持續的，而其他主要礦藏存於阿富汗等地，出於多種原因，也不好開採。