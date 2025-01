格陵蘭人熱情迎接小川普 當地民眾對川普野心「心情複雜」

一名格陵蘭民眾7日與美國候任總統川普長子小川普(右)熱情合影。9美聯社)

美國候任總統川普日前揚言不排除動用武力收回格陵蘭 控制權,在格陵蘭人之間引發複雜情緒,有一派人戴著「讓美國再次偉大」(MAGA)鴨舌帽迎接小川普 ,不過也有人堅持格陵蘭是非賣品,但還有更多的是困惑焦慮。

川普7日在佛州海湖莊園記者會表示,不排除動用軍事或經濟力量接管格陵蘭,並強調這對美國國家安全至關重要;同日,川普長子小川普以遊客身分到訪格陵蘭。

路透描述,一些當地人戴著MAGA鴨舌帽迎接小川普,格陵蘭日報Sermitsiaq更以頭版標題報導,題為「對小川普熱情但有所保留的歡迎」(Warm but reserved welcome for Donald Trump Jr.)。

路透引述格陵蘭主要政黨前進黨(Siumut)議員Aki-Matilda Hoegh-Dam指出,格陵蘭人對自家土地的前景看法有所分歧。

格陵蘭首都努克居民Mikael Ludvidsen表示對川普的意圖抱持懷疑態度,「我覺得他說得太明目張膽了,我不認為川普說要用武器占領我們是認真的」。

紐約時報訪問居住格陵蘭卡柯爾托克小鎮護理師Aviaaja Sandgren,她反對成為美國的一部分,「我們將會失去很多福利,我們有免費教育、教育補助金、免費醫療和藥品」,她強調,「格陵蘭一切都是免費的,我知道美國沒有這樣的福祉」。