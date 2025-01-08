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「川普商業夥伴」阿聯億萬富翁 將在美投資200億建數據中心

編譯徐薏茹／綜合報導
阿聯富豪開發商薩瓦尼在7日記者會上宣布計畫投資200億元，在美國建立數據中心。(美聯社)
阿聯富豪開發商薩瓦尼在7日記者會上宣布計畫投資200億元，在美國建立數據中心。(美聯社)

川普7日宣布，億萬富豪薩瓦尼(Hussain Sajwani)在阿拉伯聯合大公國的房地產開發公司「達馬克地產」(DAMAC Properties)將在美國投資200億元建立數據中心；薩瓦尼是與川普家族關係密切的商業夥伴。

這項投資凸顯川普吸引新資金投入大型計畫的個人能力，上個月，日本富豪孫正義出席川普記者會時承諾，將在美國投資1000億元。

川普在海湖莊園的記者會中表示，他相信薩瓦尼承諾投資，是因為「受到選舉結果極大的鼓舞，沒有選舉他不會這麼做。」

薩瓦尼也短暫現身，表示川普去年11月當選總統，對他和他的家人而言是難以置信的喜訊。

薩瓦尼承諾的投資計畫為建設數據中心現有的熱潮注入新活力，數據中心用於發展人工智慧(AI)、擴展加密貨幣，以及其他仰賴更佳電腦處理能力來源的數位經濟元素。

金融公司黑石集團(Blackstone) 去年10月時估計，在五年期間，美國將有一兆元的資金投資於數據中心，另外還有一兆元的資金投入國際。

薩瓦尼的投資計畫可能占該領域預期國內總投資額的2%。

薩瓦尼到目前為止，還未在美國建造其公司旗下的EDGNEX數據中心；根據該公司網站，EDGNEX已經在阿聯、沙烏地阿拉伯、土耳其、西班牙、泰國、印尼擁有或計畫在這些地區建設數據中心。

達馬克地產是川普的商業夥伴，在薩瓦尼領導下，該公司在川普第一次總統任期以前，曾於阿聯郊區的大型開發項目中建造川普國際高爾夫球俱樂部(Trump International Golf Club)。

此外，達馬克地產還支付數百萬元的特許權費給川普集團。

薩瓦尼曾表示，川普的首次總統任期幫助提升達馬克地產的知名度。

自川普11月當選以來，薩瓦尼曾現身川普在佛羅里達州的海湖莊園(Mar-a-Lago)，他也發布一張照片，顯示他在跨年活動上和川普及億萬富豪馬斯克(Elon Musk)聚在一起。

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