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歐亞集團：川普統治、全球領導真空2025最大風險 台恐加劇美中斷裂

編譯簡國帆 ／綜合報導
歐亞集團指出，川普執政後將繼續以關稅要求貿易夥伴讓步。(路透)
歐亞集團指出，川普執政後將繼續以關稅要求貿易夥伴讓步。(路透)

全球風險顧問機構歐亞集團(Eurasia)警告，今年「各地地緣政治動盪」危險度不亞於1930年代和冷戰早期。報告警告，台灣情勢可能加劇美中關係斷裂，台灣也容易受到川普關稅威脅。

歐亞集團發布年度的「2025年頭號風險」報告，列舉出2025年10大風險，包括強權各自為政無人維護國際秩序、川普強人治理、美中斷裂、川普經濟學、俄羅斯繼續使壞、伊朗走鋼索、世界以鄰為壑、AI不受約束、不受治理的太空以及墨西哥與美國對峙僵局。

歐亞集團指出，2025年最大風險是全球領導真空和川普的統治。川普將繼續以關稅要求貿易夥伴讓步，也不會吝於履行威脅，今年台灣、日本、越南、墨西哥、加拿大及歐洲將容易遭受關稅威脅影響，許多國家都將屈服於川普的要求，以免遭加徵關稅，讓他更大力以交易手段推動國際政策。

川普與中國國家主席習近平之間的關係也還不明確，特斯拉執行長馬斯克雖可能幫助穩定雙方關係，但歐亞集團認為美中關係終將斷裂，川普預料將以關稅作為與中國協商的棍棒，關稅稅率可能迅速攀50%至60%，若準財長貝森特能對抗貿易鷹派，美國對中國進口產品課徵的平均關稅稅率在今年底前可能倍增到25%，衝擊將比最高的40%小得多。

牽動美中關係的因素還包括關鍵技術出口管制、對中國學生簽證措施及台海情勢。美中都不想爆發危機，但達成重大協議的機率不高，因缺乏能讓雙方妥協的結構情勢。

報告指出，美國對台政策雖不會成為立即的危機引爆點，但將加劇美中關係斷裂，國務卿提名人魯比歐與白宮國安顧問沃茲將鼓吹拉近與台灣的關係，並且挑戰美國對兩岸政策的「戰略模糊」傳統，給予台灣更明確的安全保證。

報告說，雖然川普本人不在意台灣，政府官員與國會議員將針對挑動北京敏感神經的領域，加速擴張和台灣的國防合作並且鬆綁限制，包括擴大出售不對稱國防系統與軍事訓練，以及放鬆總統賴清德與團隊「過境」美國時規範，但也預料不會挑戰現狀。

報告認為，北京判斷其施壓策略正在抑制賴清德的勢力，只要賴清德支持度居高不下、台灣經濟維持強勁，預料不會引發局勢動盪，但美國或台灣的任何史無前例之舉，都會引發中國強烈回應，包括入侵台灣水域或領空，若北京認為台灣正大步走向實質獨立或華府跨越其「紅線」，例如美國國防部長訪台或美國軍艦停靠台灣港口，中國可能透過封鎖或挾持台灣外離島來升高軍事對抗。

報告也警告，市場寄望今年世界經濟能強勢擴張，但美中兩大經濟體將把擾亂因素輸出到世界各地，包括川普的關稅威脅與中國擴大出口，可能導致全球復甦「短路」，並加快地緣經濟的區塊化。

歐亞集團指出，川普執政後將繼續以關稅要求貿易夥伴讓步。圖為中美進出口主要港口的山...
歐亞集團指出，川普執政後將繼續以關稅要求貿易夥伴讓步。圖為中美進出口主要港口的山東青島大港。(美聯社)

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