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墨西哥灣改名美國灣？川普確實辦得到 但別國未必理

編譯季晶晶／綜合外電
川普7日表示，墨西哥灣應改名美國灣。(美聯社)
川普7日表示，墨西哥灣應改名美國灣。(美聯社)

川普周二開記者會時，提到墨西哥灣（Gulf of Mexico）應改名美國灣（Gulf of America）；川普盟友、共和黨籍的喬治亞州眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）沒多久之後就表示，她將提案，並邀軍方和聯邦航空總署一起支持地圖更名。

儘管此舉聽起來有些天方夜譚，但其實美國更改地名有不少先例。例如歐巴馬2015年批准了內政部將聳立於阿拉斯加州北美最高峰麥金利山（Mt. McKinley）改名為德納利山（Denali）的命令。

不過，即使美國更改了所有國內地圖和官方文件上的墨西哥灣，不代表世界上其他國家都會跟著這樣做。

川普說，美國在墨西哥灣進行大量活動，「那裡是我們的」。但其實墨西哥灣不屬於任何一個國家，美國只對上半部擁有管轄權。

根據美國國家海洋暨大氣總署的資料，該區域是專屬經濟區，美國有權 「根據國際法管轄經濟活動和資源管理，包括自然資源的勘探、開發、保育和管理」。

墨西哥控制其餘大部分海灣，古巴則統治墨西哥灣靠近其邊界的一小區。

在國際間，名稱爭議並不罕見，尤其是各國搶奪控制權時。例如，南韓稱日本海為東海；緬甸的舊稱是Burma，1989年獨立後軍方改名Myanmar，但美國至今仍不承認改名；全長1,885英里長、從科羅拉多州流向墨西哥並構成德州邊界一部分的格蘭河（Rio Grande），在墨西哥被稱為布拉沃河（Rio Bravo）。

川普自首次任期就與墨西哥關係緊張，爭執的議題包括非法移民，以及「偷走」美國勞工工作機會。他誓言完成邊境築牆、大規模遞解無證移民、對墨西哥進口商品課重稅。

川普 墨西哥灣

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