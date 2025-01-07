歐亞集團列舉2025全球十大風險 警告台灣易受川普關稅威脅

歐亞集團警告，今年台灣也容易受到美國候任總統川普的關稅威脅。（路透）

在加拿大總理杜魯多宣布請辭之際，全球風險顧問機構歐亞集團（Eurasia）警告，今年「各地地緣政治動盪」的危險度，不亞於1930年代和冷戰早期。報告也警告，台灣情勢可能加劇美中關係斷裂，台灣也容易受到美國候任總統川普 的關稅 威脅。

歐亞集團發布年度的「2025年頭號風險」報告，列舉出2025年的十大風險，前五個風險包括「G零勝出」（G-Zero wins，意指各自為政的時代，沒有強權或強權集團願意、或能夠驅動全球議題並維持維護國際秩序）、「閣下治理」（Rule of Don，意指川普麾下均為忠誠人士，導致美國政策都是一位強人說了算）、「美中斷裂」（US-China breakdown）、「川普經濟學」（Trumponomics）、「俄羅斯繼續耍流氓」（Russia still rogue）。

後面五個風險包括「伊朗走鋼索」（Iran on the ropes）、「以鄰為壑的世界」（Beggar thy world）、「AI不受約束」（AI unbound）、「不受治理的太空」（Ungoverned spaces）以及「墨西哥僵局」（Mexican standoff）。

歐亞集團指出，今年的最大風險是全球領導真空的「G零勝出」，世界更容易遭受惡棍國家、意外或衝突的衝擊，總裁布雷默（Ian Bremmer）與董事長庫普詹（Cliff Kupchan）在報告內警告，「我們正進入世界史上，與1930年代及冷戰早期相當的獨特危險階段」。

歐亞集團表示，這種「地緣政治衰退」是負責維護國際秩序的跨國機構，未能反映全球強權平衡所造成的副產物，另一個同等重要的因素是先進經濟體的選民在不平等升高之際，都已拒絕抱持全球主義觀點的領袖與精英，導致各國「向內看」。

川普二進白宮恐加速全球領導真空

這種轉折的最明顯結果，便是川普二進白宮，將「加速美國果決卸下世界警察、自由貿易倡導者及全球價值捍衛者的長期角色」，而川普身邊圍繞著忠誠人士，加上行政權受到獨立制衡的力道減弱，將帶來美國的政策風險，隨著川普以優惠待遇獎酬與他政治立場相符的企業領袖，企業的成功程度將由靠攏權力的程度、而非市場競爭所決定。

歐亞集團認為，雖然「川普經濟學」的鬆綁管制與減稅將推升成長，依然抵銷不了他其他政策的潛在衝擊，包括加徵關稅與打擊移民。該機構預期，川普驅逐的移民人數可能不會他揚言的1,500萬-2,000萬人那麼多，今年可能為100萬人，四年任期共350萬人，但這仍會造成勞動力萎縮，傷害成長並加劇通膨，合法移民不足以彌補農業、營建業及旅宿業的需求。

報告指出，川普將繼續以關稅威脅要求貿易夥伴讓步，也不會吝於履行威脅，今年台灣、日本、越南、墨西哥、加拿大及歐洲將容易遭受關稅威脅影響，許多國家都將屈服於川普的要求，以避免遭加徵關稅，讓他更大力以交易手段推動國際政策。

川普與中國國家主席習近平之間的關係也還不明確，特斯拉執行長馬斯克雖可能幫助穩定雙方關係，但歐亞集團認為美中關係終將斷裂，川普預料將以關稅為與中國協商的棍棒手段，關稅稅率可能迅速攀至50%-60%，若財長提名人貝森特能夠對抗貿易鷹派，美國對中國進口產品課徵的平均關稅稅率在今年底前可能倍增到25%，衝擊將比最高的40%小得多。

牽動美中關係的因素，還包括關鍵技術的出口管制、對中國學生的簽證措施以及台海情勢。雖然美中都不想爆發危機，但達成重大協議的機率也不高，因為缺乏能讓雙方妥協的結構情勢。

報告指出，美國的對台政策雖不會成為立即的危機引爆點，但將加劇美中關係斷裂，國務卿提名人魯比歐與白宮國安顧問沃茲（Mike Waltz）將鼓吹拉近與台灣之間的關係，並且挑戰美國對兩岸政策的「戰略模糊」傳統，給予台灣更明確的安全保證。

台海情勢將加劇美中關係斷裂

報告說，雖然川普本人不在意台灣，政府官員與國會議員將針對挑動北京敏感神經的領域，加速擴張和台灣的國防合作並且鬆綁限制，包括擴大出售不對稱國防系統與軍事訓練，以及放鬆台灣總統賴清德 與團隊「過境」美國時的規範，但也預料不會挑戰現狀。

報告認為，北京判斷其施壓策略正在抑制賴清德的勢力，而只要賴清德的支持度居高不下、台灣經濟維持強勁，賴清德預料不會引發局勢動盪，但美國或台灣的任何史無前例之舉（雖然不太可能）都可能引發中國的強烈回應，包括入侵台灣水域或領空，若北京認為台灣正大步走向實質獨立或華府跨越其「紅線」（例如美國國防部長訪台或美國軍艦停靠台灣港口），中國可能透過封鎖或挾持台灣外離島，升高軍事對抗，隨著台灣2028年總統大選繼續靠近，北京加強施壓以避免賴清德連任，導致更難維持「和平統一」的論述，這些風險日益升高。

報告也警告，全球市場寄望今年世界經濟能強勢擴張，但美中兩大經濟體將把擾亂因素輸出到世界各地，包括川普的關稅威脅與中國擴大出口，可能導致全球復甦「短路」，並且加快地緣經濟的區塊化。

在美國南方的墨西哥，總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）去年順利連任後大權在握，她正務實而積極地回應川普關稅威脅等風險，例如更嚴格打擊毒品與移民流動，同時準備對川普作出重大讓步，但墨國可能低估了眼前面臨的挑戰，因為這回華府官員將比2017年川普第一任期要更鷹派與團結，這可能使投資墨西哥的各國企業風險。

台灣易受川普關稅威脅

根據歐亞集團，台灣是墨西哥2022-2023年的第七大進口來源地區，之前六名分別是美國、中國、歐盟、東南亞國協（ASEAN）、南韓以及日本。

歐亞集團也指出，伊朗目前處於弱勢，可能使中東情勢更加危險，俄羅斯可能優先強化與伊朗及北韓之間的關係，加強弱化全球秩序。

在科技面，AI效能今年將繼續壯大，新模型能夠自主行動，更進一步模糊人類與機器之間的編結，但多數國家都選擇「輕監管」路線，跨國合作又陷入僵局，AI不受約束的風險與連帶損害都將提高。由於各國走向各自為政，在外太空、海底甚至航太產業等全球共識的領域正在縮小。