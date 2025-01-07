杜魯多辭職後 保守黨黨魁博勵治最可能接任加拿大總理

加拿大保守黨領袖博勵治，被認為可能成為下屆加國總理。圖為博勵治上月16日在加國議會演講。(美聯社)

加拿大 總理杜魯多 (Justin Trudeau)於6日辭職後，外界預測保守黨黨魁博勵治(Pierre Poilievre)最有可能接下總理職務。

據每日郵報(Daily Mail)報導，加密貨幣預測平台Polymarket預測，今年10月選舉，博勵治成為加拿大下任總理的機率高達92%。加拿大的政治體制，總理並不是直接由選民選出，而是由在國會中擁有多數席次的政黨成員推舉產生，目前執政的是左傾的自由黨。不過，由於自由黨支持率持續下滑，情勢可能會在10月國會選舉中出現轉變。如果保守黨贏得國會多數席次，屆時便會推派博勵治出任總理。

博勵治先前曾表示，加拿大需要立即舉行選舉，也需要一位能以強勢姿態面對川普 的總理，「我們不能讓一場亂七八糟的小丑表演把我們的政府搞得一團糟，」他說。博勵治自2022年起領導保守黨，若選民在今年大選讓自由黨下台，他便成為取代杜魯多的關鍵人選。過去他主張擴大石油與天然氣的生產，同時反對杜魯多失敗的移民政策。該政策導致數十萬人湧入加拿大，讓原本就過熱的房市壓力倍增。

目前保守黨比自由黨領先21個百分點，線上博弈網站甚至給予博勵治更高勝算，認為他今年成為加國總理的機率更大。

博勵治表示，他能擴大加拿大對美國的出口並與川普達成一筆「好交易」，川普曾揚言要對加國祭出懲罰性關稅，以減少兩國之間的貿易逆差。博勵治並承諾會迅速批准新的煉油廠、液化天然氣工廠、核能設施以及水力發電計畫。

提到川普時他說，「他(川普)談判時非常強勢，而且喜歡贏，但最後似乎不介意對方也能贏。」博勵治補充說，「所以我認為我們可以達成一筆能讓兩國都更安全、更富裕、更強大的好交易。」

上個月傳出可能的繼任人選還包括前財政部長方慧蘭(Chrystia Freeland)與加拿大央行前行長卡尼(Mark Carney)等人。曾是記者出身的方慧蘭在加國政壇舉足輕重，被譽為少數能挽救自由黨免於即將到來的選舉慘敗的人選之一。至於卡尼則正為角逐自由黨黨魁做準備，一旦杜魯多辭職，他將參與角逐。長期以來，他也被外界視為是加拿大潛在的領導人人選。