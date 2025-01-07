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經濟成長疲軟和移民潮 推動右翼抬頭 民粹主義崛起

編譯陳韻涵／綜合報導

全球政治的進步運動已然結束，經濟成長疲軟和創紀錄的移民推動右翼勢力抬頭，民粹主義崛起。

華爾街日報(WSJ)報導，過去一年的政治與國際局勢表明，受到勞工階級對經濟和移民的焦慮，加上選民日益厭倦氣候變遷和身分(認同)政治(identity politics)等議題影響，主導大多數工業化國家過去至少20年的進步政治(progressive politics)正在右轉。

川普重返白宮是最引人注目的重要案例，但絕非唯一。放眼歐洲，經濟成長陷入停滯，保守派和民粹主義右派政黨卻取得空前進展；目前75%的歐盟政府若非由中間偏右政黨領導，就是由多黨聯盟統治。

這種趨勢持續影響國際社會，加拿大進步派總理杜魯多(Justin Trudeau)6日請辭，德國則拋棄了左派政府；民調顯示，德國兩大政黨分別代表中間偏右和極右派。

此一轉變是政治鐘擺在左右兩派間來回擺盪的結果，但此次特別之處在於民粹主義的強勁壓力和選民日益排斥傳統政黨。

愈來愈多國家的勞工選民相繼釋出訊號，他們不信任當權者，無論是學者、銀行家到傳統政客，郊區勞工尤其覺得菁英脫離現實，漠不關心民生。

政治分析家指出，近年移民和貿易增加，加上經濟成長疲軟，形成強烈的抵制意識和民族主義崛起，人們想要更多控制權；此外，社群媒體興起加劇分歧，促成反建制政黨興起。

中間偏右智庫「美國企業研究所」(American Enterprise Institute)資深研究員特薛拉(Ruy Teixeira，民主黨)表示，「這是跨國性的廣泛轉變，受薪階級怨懟移民、文化戰爭，以及影響21世紀受薪階級體驗相對較差的經濟表現。」

特薛拉表示，雖然建制派政黨在美國獲勝，但共和黨已大幅被川普這類反叛(insurgent)人物接管，而選民已透過選票授權川普改變現狀。

特薛拉認為，無論是左派或傳統右派，都無法輕易奪回川普的民粹主義、多元種族勞工階層支持者。

勞工 川普 移民

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