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收購案遭拜登擋下 日本製鐵、美國鋼鐵提告政治干預

記者顏伶如／綜合報導
拜登擋下日鐵收購美鋼的計畫，遭到兩家公司提告。圖為日本製鐵公司的商標。(路透)
拜登擋下日鐵收購美鋼的計畫，遭到兩家公司提告。圖為日本製鐵公司的商標。(路透)

日本製鐵公司(Nippon Steel)收購美國鋼鐵公司(US Steel)計畫上周遭到拜登總統阻擋，兩家企業6日向華府特區聯邦上訴巡迴法院提告，指控拜登政府官員在審核過程中為謀取政治利益而涉嫌貪腐，以國家安全考量做為阻止併購案的藉口，傷害鋼鐵產業勞工及美國鋼鐵產業。

日本製鐵公司打算以140多億美元收購美國鋼鐵公司，負責審核外國投資的政府委員會對於是否准許未能達成共識，拜登3日宣布擋下收購案。拜登說，擋下收購案是為了確保美國繼續擁有本土持有且經營的鋼鐵產業。

日本製鐵公司與美國鋼鐵公司在訴狀中表示，拜登發布行政命令阻擋收購案「純粹基於政治考量」，美國外來投資審查委員會(Committee on Foreign Investment in the United States，CFIUS)應該重審收購案。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)以及身為外來投資審查委員會主席的財政部長葉倫(Janet L. Yellen)都在訴訟中列為報告。

訴狀指出，拜登2024年月曾說不希望併購案通過，因此審查委員會受到政治觀點影響，結果如何早有成見。訴狀寫道，審查委員會並未針對國家安全考量與兩家公司討論。

日本製鐵公司與美國鋼鐵公司6日發表聯合聲明表示：「今天的法律行動證明了雖然面對政治干預，依然抱持決心持續推動收購案。」

紐約時報6日報導，日本製鐵公司與美國鋼鐵公司另外對美國鋼廠Cleveland-Cliffs提告。Cleveland-Cliffs先前曾提收購美國鋼鐵公司的計畫但遭到駁回。Cleveland-Cliffs執行長岡卡維斯(Lourenco Goncalves)、「聯合鋼鐵工會」(United Steelworkers)國際主席麥考爾(David McCall)同列被告。

日本製鐵公司與美國鋼鐵公司向法院指出，Cleveland-Cliffs與工會領袖以非法手段合謀，企圖破壞日本製鐵公司收購美國鋼鐵公司計畫。

拜登擋下日鐵收購美鋼的計畫，遭到兩家公司提告。圖為美國鋼鐵在匹茲堡總部的商標。(...
拜登擋下日鐵收購美鋼的計畫，遭到兩家公司提告。圖為美國鋼鐵在匹茲堡總部的商標。(美聯社)

日本 拜登 投資

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