拜登簽法案 近300萬退休公教人員將獲更多社安金

拜登總統(中)在白宮東廳簽署參眾兩院早前通過的「社會安全公平法案」，使服務公職者退休後能公平的領社安金。(路透)

總統拜登5日簽署參眾兩院早前通過的「社會安全公平法案」(Social Security Fairness Act)，近300萬退休公教人員包括退休警察、消防員、郵政員工、教師及其他領取公家退休金 的人和配偶，今後所領的社安金 將增加。

拜登在白宮東廳舉行的簽署儀式上形容這是一件大事，說一生辛勤工作以賺取誠實生活的國民，應該能夠在有經濟保障及有尊嚴的情況下退休，這就是社安制度的全部目的。

多位勞工領袖、退休維權者以及兩黨議員出席了儀式，包括法案的主要發起人︰共和黨籍聯邦參議員 柯林斯(Susan Collins)及民主黨籍聯邦參議員布朗(Sherrod Brown)，他們紛紛起立鼓掌。

法案的重點是廢除實施了50年，對公教人員領取社安金的兩項限制，即「暴利消除條款」(Windfall Elimination Provision，WEP)及「政府退休金抵銷」(Government Pension Offset，GPO)。

前者會減少現正領取政府退休金者所獲得的社安金，受影響者多達210多萬；後者則會減少領取政府退休金的配偶、寡婦和鰥夫領取的社安金，受影響者也有80多萬。

國會預算辦公室2024年9月估計，廢除WEP限制後，領取者到今年底每月平均獲增加360元；至於廢除GPO限制，每月平均增加700元。39萬名鰥夫及寡婦每月平均增加1190元。

總統拜登在白宮東廳簽署參眾兩院早前通過的「社會安全公平法案」，使服務公職者退休後能公平的領社安金。(路透)

國際消防員協會凱利(Edward Kelly)表示，全國消防員很高興糾正了40年來的錯誤；過去消防員遺下的配偶，雖按規定繳納社安稅，但卻成退休金制度的受害者。

全國教育協會主席普林格爾(Becky Pringle)也說，這項法律是歷史性勝利，將改善公教人員及其他服務社區人士的生活。

美國州、郡及市雇員工會主席桑德斯(Lee Saunders)則感謝參議員布朗這個倡議，逾200萬公教人員最終更能享受退休生活。