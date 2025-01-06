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暴風雪侵襲7州進入緊急狀態 至少5人死亡

暴風雪侵襲7州進入緊急狀態 至少5人死亡、逾2000班航班取消

編譯徐榆涵／即時報導
美國連日遇大規模冬季風暴來襲，多達30多個州、逾6000萬人受影響。(路透)
美國連日遇大規模冬季風暴來襲，多達30多個州、逾6000萬人受影響。(路透)

全美連日遇到大規模冬季風暴來襲，出現暴風雪和嚴寒天氣，影響範圍多達30多個州，目前已有7州宣布進入緊急狀態，至少5人死亡，多達30萬戶停電，全美逾2000班航班取消。

巨大冬季風暴布萊爾（Winter Storm Blair）4日起侵襲美國，多達30多個州、約6000萬人受影響，部分地區可能面臨十多年來最嚴重降雪和最低氣溫。

隨著風暴從美國中部開始向東部移動，7個州已宣布進入緊急狀態，包括馬里蘭州、維吉尼亞州、西維吉尼亞州、堪薩斯州、密蘇里州、肯塔基州和阿肯色州，州政府呼籲民眾盡量待在家中不要外出。

截至6日下午，多個州合共超過30萬戶停電，預計東岸降雪將持續到夜間。

諸多火車班次和航班也受到延誤或取消，已有超過2000架航班取消，據報有超過6500架次航班延誤。

多處都有道路結冰，密蘇里州警方表示接獲數千起司機受困和交通事故的求助，5日就發生至少365起車禍事故，造成數十人受傷，至少1人死亡。

鄰近受災最嚴重之一的堪薩斯州的車禍事故也造成2人死亡。維吉尼亞州據報6日午夜至早上就發生300起車禍，至少1名駕駛死亡。此外，德州休士頓也有1名男子在公車站冷死。

緊急狀態 暴風雪

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