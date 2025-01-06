華郵：川普全面關稅開徵對象範圍縮小

川普上台後推出的關稅政策可能與2024年競選政見內容不同，開徵關稅的項目可望減少，但全球貿易仍將受到衝擊，美國經濟與消費者面臨重大影響。（路透）

華盛頓郵報6日報導，總統當選人川普 競選期間喊出要對所有進口商品祭出10%至20%的全面關稅 (universal tariffs)，但知情人士透露，距離就職典禮剩下倒數兩周時，川普幕僚則討論縮小關稅範圍到僅針對攸關國家、經濟安全產業。

報導分析，川普上台後推出的關稅政策可能與2024年競選政見內容不同，開徵關稅的項目可望減少，但全球貿易仍將受到衝擊，美國經濟與消費者面臨重大影響。

川普競選期間提出對所有進口商品開徵全面關稅的政見，許多經濟學者警告恐將導致物價震撼，不少共和黨國會議員也紛紛提出批評。

消息人士說，川普就職典禮倒數兩周時，幕僚仍在討論是否要對所有國家祭出關稅政策，目前討論重點在於只針對攸關國家、經濟安全的項目開徵關稅；川普關稅政策可能出現轉變，證明了川普原本拋出的全面關稅政見，不但政治層面不受歡迎，還可能造成傷害，倘若實施從進口食物到廉價消費電器產品都將立即出現價格變化。

不過，幕僚討論中的方案仍然展現川普開徵全面關稅的強硬基調，政策上路後外國進口商品想繞道第三地躲避關稅將不容易。

主導關稅政策討論的幕僚包括：獲川普提名出任財政部長的貝森特(Scott Bessent)、獲提名出任商務部長的盧特尼克(Howard Lutnick)以及曾任川普競選團隊高級助理、內定掌理川普白宮國內政策委員會(Domestic Policy Council)的哈利(Vince Haley)。

即將受到關稅影響的商品或產業為何，目前仍不明朗。消息人士說，川普團隊初步討論大多在於如何把幾個重要產業拉回美國，包括國防工業供應鏈 (鋼鐵、鋁、銅加徵關稅)、醫療供應鏈(注射器、注射針、藥水瓶、醫藥材料)以及急難應變生產(電池、稀土礦物、太陽能板)。

川普提出要對墨西哥、加拿大開徵25%關稅以及對中國加徵10%關稅，除非這些國家採取措施打擊非法入境與毒品販運，但這些方案是否實施，目前也無法確定。報導指出，某些企業領袖研判，這些計畫不太可能落實，但消息人士說，這些關稅措施還是可能推出。

華盛頓郵報分析，縮小開徵關稅範圍同時反映了未來幾年通貨膨脹恐將持續高漲的憂慮。聯邦準備理事會(Federal Reserve)12月間透露2025年可能只有兩次降息，因為解決物價上漲的困難度比原本預期來得棘手。

一名參與討論的消息人士說，以產業為基礎的全面關稅措施是「比較容易讓人接受」的方式，「如果要開徵全面關稅，何不從這些特定項目開始做起呢？這還是可以提供龐大誘因，讓企業執行長開始把產品帶回美國」。