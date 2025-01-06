我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「玫瑰的故事」演員赴泰國拍戲 被載往泰緬邊境後人失聯

南加華人餐廳、超市減料？ 龍蝦少肉、乳鴿拼不全

習近平悼卡特 唁電傳善意「願與川普合作推進美中關係」

編譯俞仲慈／綜合報導
川普即將迎來第二個總統任期，美中雙邊關係備受關注。圖為川普(左)2019年6月參加G20領袖峰會在日本大阪與中國國家主席習近平見面。(美聯社)
川普即將迎來第二個總統任期，美中雙邊關係備受關注。圖為川普(左)2019年6月參加G20領袖峰會在日本大阪與中國國家主席習近平見面。(美聯社)

前總統卡特去年底以百歲高齡過世，中國國家主席習近平隔天就向美國政府以及卡特家屬發出唁電，表達哀悼與慰問，而且習近平的電文中還透露一項重要訊息，也就是他仍有意與即將上任的川普總統合作推動美中關係。

有線電視新聞網(CNN)報導，川普當選後組成近代史上最反中的內閣團隊，不過也未放棄當年由卡特與中國領導人鄧小平建立的美中領袖對話，甚至邀請習近平參加就職典禮，並經常稱讚習近平聰明與堅強。

2014年出任美國駐華大使的博卡斯(Max Baucus)形容卡特「有遠見」才決定與鄧小平接觸，因為「他看到中國將成為世界重要參與者」並藉機在北京和莫斯科之間挑撥離間，博卡斯強調：「這在當時是非常正確的做法

卡特過世後隔天，習近平代表中國政府與人民向拜登總統致唁電，並以個人名義向家屬表達誠摯慰問，並特別強調中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一：「中方願同美方共同努力，著眼兩國人民根本利益，順應國際社會普遍期待，推動中美關係沿著健康、穩定、可持續的正確軌道向前發展。」似乎有意藉此機會向即將上任的川普傳達中方善意。

美國前總統卡特(左)2011年訪問中國，參加乒乓外交40周年紀念活動，在北京與時...
美國前總統卡特(左)2011年訪問中國，參加乒乓外交40周年紀念活動，在北京與時任中國國家副主席的習近平握手。(新華社)

中方讚揚卡特對中美貢獻

此外，中國外交部發言人毛寧在例行記者會，針對卡特生前致力推動中美兩國友好合作關係，給予高度肯定；她說：「卡特前總統是中美建交的推動者和決策者，長期以來為促進中美關係發展和兩國友好交流合作，作出重要貢獻，我們對此給予高度評價。」

中國駐美大使謝鋒也在社群X平台發文哀悼卡特：「卡特總統視與中國建交為他一生做出最正確決定之一，中國人民將永遠銘記他為中美關係正常化和發展作出的歷史性貢獻。」

中異議人士批習別有用心

支持六四學運而流亡法國的中國異議人士萬潤南認為，卡特任內推動美中建交對當時的世界與美中兩國而言都是一件好事，直到習近平領導中國帶往另一個方向，引起西方國家警戒。

萬潤南表示：「我們都希望中國在經濟現代化過程當中逐步改變制度，整個西方世界也是這麼想，現在發生這種情況，誰也沒有料到。」並直指習近平的唁電別有用意：「他就希望美國高抬貴手，最近中國內部說已經發了千萬不要反美、反日，當然美國對中國已經喪失了那種信任。」

習近平 川普 拜登

上一則

中西部十年最大暴雪 公路結冰 影響陸空交通 衝擊6000萬人

延伸閱讀

哀悼卡特降半旗30天碰上就職典禮 川普不滿：沒人會開心

哀悼卡特降半旗30天碰上就職典禮 川普不滿：沒人會開心
卡特國葬 停靈2處開放民眾瞻仰 9日華府官方告別式

卡特國葬 停靈2處開放民眾瞻仰 9日華府官方告別式
從卡特到川普 美中從合作到對抗

從卡特到川普 美中從合作到對抗
直播／前總統卡特移棺 歷任特勤擔任護柩者

直播／前總統卡特移棺 歷任特勤擔任護柩者

熱門新聞

前總統卡特逝世。(美聯社資料照)

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

2024-12-29 17:31
湯偉麟。(本報檔案照)

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

2024-12-30 11:33
強力冰風暴周末來襲，美東三分之二地區都將「急凍」。（歐新社）

冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月

2025-01-04 05:11
拉斯維加斯川普國際酒店外的特斯拉(Tesla)電動卡車(Cybertruck)爆炸起火事件，兇嫌是事發之後被發現陳屍車內的李維斯柏格。(取自LinkedIn)

特斯拉爆炸案嫌犯姓名曝光 曾與紐奧良恐攻兇嫌同地服役

2025-01-02 09:25
川普在佛羅里達州的私人宅第海湖莊園。(路透)

馬斯克在川普莊園long stay 每晚2000美元起跳

2024-12-31 20:49
去年總統選舉期間曾因「吃寵物」傳聞而備受矚目的俄亥俄州春田市海地裔移民，在川普當選總統並揚言大規模遞解無證客出境後，紛紛搬離當地，前往民主黨主政的「庇護州」，春田市變得蕭條。(路透)

俄州春田市曾因「吃寵物」謠言被熱議 數千海地移民搬離

2025-01-05 11:32

超人氣

更多 >
阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣

阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣
中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴

中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴
小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」

小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」
紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸
想要安靜搭飛機 避開這些「噪音特多」機位

想要安靜搭飛機 避開這些「噪音特多」機位