習近平悼卡特 唁電傳善意「願與川普合作推進美中關係」

川普即將迎來第二個總統任期，美中雙邊關係備受關注。圖為川普(左)2019年6月參加G20領袖峰會在日本大阪與中國國家主席習近平見面。(美聯社)

前總統卡特去年底以百歲高齡過世，中國國家主席習近平 隔天就向美國政府以及卡特家屬發出唁電，表達哀悼與慰問，而且習近平的電文中還透露一項重要訊息，也就是他仍有意與即將上任的川普 總統合作推動美中關係。

有線電視新聞網(CNN)報導，川普當選後組成近代史上最反中的內閣團隊，不過也未放棄當年由卡特與中國領導人鄧小平建立的美中領袖對話，甚至邀請習近平參加就職典禮，並經常稱讚習近平聰明與堅強。

2014年出任美國駐華大使的博卡斯(Max Baucus)形容卡特「有遠見」才決定與鄧小平接觸，因為「他看到中國將成為世界重要參與者」並藉機在北京和莫斯科之間挑撥離間，博卡斯強調：「這在當時是非常正確的做法

卡特過世後隔天，習近平代表中國政府與人民向拜登 總統致唁電，並以個人名義向家屬表達誠摯慰問，並特別強調中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一：「中方願同美方共同努力，著眼兩國人民根本利益，順應國際社會普遍期待，推動中美關係沿著健康、穩定、可持續的正確軌道向前發展。」似乎有意藉此機會向即將上任的川普傳達中方善意。

美國前總統卡特(左)2011年訪問中國，參加乒乓外交40周年紀念活動，在北京與時任中國國家副主席的習近平握手。(新華社)

中方讚揚卡特對中美貢獻

此外，中國外交部發言人毛寧在例行記者會，針對卡特生前致力推動中美兩國友好合作關係，給予高度肯定；她說：「卡特前總統是中美建交的推動者和決策者，長期以來為促進中美關係發展和兩國友好交流合作，作出重要貢獻，我們對此給予高度評價。」

中國駐美大使謝鋒也在社群X平台發文哀悼卡特：「卡特總統視與中國建交為他一生做出最正確決定之一，中國人民將永遠銘記他為中美關係正常化和發展作出的歷史性貢獻。」

中異議人士批習別有用心

支持六四學運而流亡法國的中國異議人士萬潤南認為，卡特任內推動美中建交對當時的世界與美中兩國而言都是一件好事，直到習近平領導中國帶往另一個方向，引起西方國家警戒。

萬潤南表示：「我們都希望中國在經濟現代化過程當中逐步改變制度，整個西方世界也是這麼想，現在發生這種情況，誰也沒有料到。」並直指習近平的唁電別有用意：「他就希望美國高抬貴手，最近中國內部說已經發了千萬不要反美、反日，當然美國對中國已經喪失了那種信任。」