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搶在川普上任前 拜登禁止6.25億畝領海開採石油、天然氣

編譯俞仲慈／綜合報導
拜登總統預定6日頒令禁止在大西洋、太平洋、墨西哥灣東部以及阿拉斯加州「北白令海」約6億2500萬畝聯邦土地開採石油、天然氣。(美聯社)
拜登總統預定6日頒令禁止在大西洋、太平洋、墨西哥灣東部以及阿拉斯加州「北白令海」約6億2500萬畝聯邦土地開採石油、天然氣。(美聯社)

拜登總統預定6日、也就是搶在川普上任前發布兩份備忘錄，禁止在大西洋、太平洋、墨西哥灣東部以及阿拉斯加州「北白令海」(Northern Bering Sea)約6億2500萬畝(約美國陸地總面積近四分之一)聯邦土地開採石油、天然氣。

根據華盛頓郵報(Washington Post)報導，拜登上任以來致力推動因應氣候變遷的環保政策，與鼓吹能源開採的川普明顯背道而馳，因此不惜搶在川普上任前，下達禁止石油天然氣開採的行政命命。

對此，川普交接小組發言人李維特(Karoline Leavitt)透過電子郵件表達不滿：「這是個可恥的決定，不過大家放心，拜登不會成功，我們會『開採、寶貝、開採』(drill, baby, drill)。」

能源資訊署(Energy Information Administration)透露，拜登禁令可能對墨西哥灣原油開採影響甚鉅，該區占全美原油產量14%；至於沿著北卡羅來納州到佛羅里達州的大西洋地區對於原油鑽探興趣缺缺，加上擔心漏油可能破壞生態與旅遊，朝野官員均不支持開採。

還有北白令海原本就是海洋哺乳類動物棲息地，2016年前總統歐巴馬(Barack Obama)任內發布行政命令，禁止在逾11萬2000平方哩生態保護區進行探勘。

保育團體Oceana氣候暨能源活動主任戈登(Joseph Gordon)肯定拜登下達禁令；他說：「沒有人希望自家海岸發生漏油事件，我們希望禁令能夠開啟兩黨合作的歷史時刻並留給後代子孫。」

不過「國家海洋工業協會」(National Ocean Industries Association)會長米利托(Erik Milito)不以為然表示：「全面禁止會將能源產業與就業機會外移，讓俄羅斯等國獲利，讓我們自己付出代價。」

參院能源和自然資源委員會(Senate Energy and Natural Resources Committee)共和黨籍主席李伊(Mike Lee，猶他州)也出面譴責：「拜登政府企圖再次削弱即將上任的川普政府，無視國人已經果斷透過選票扭轉這場美國能源戰爭。」並主張：「參院共和黨人將採取一切可行手段反擊。」

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