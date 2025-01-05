邊境沙皇喊大規模驅逐 恐導致更多墨西哥人湧入美國

分析指出，若「邊境沙皇」湯姆．霍曼大規模驅逐墨西哥人成功，恐將導致更多墨西哥人因為面臨經濟絕望困境，更加想方設法湧入美國。圖為墨西哥人在果園採摘香蕉。(美聯社)

富比世(Forbes)分析，總統當選人川普提名的「邊境 沙皇」湯姆．霍曼(Tom Homan)打算大規模驅逐墨西哥 人，但此舉若推動成功，最終恐將導致更多墨西哥人因為面臨經濟絕望困境，更加想方設法湧入美國。

4日刊出的報導指出，盡管流行觀點普遍認為，墨西哥人越境來美是為了吃福利，但從現實運作看，墨西哥人其實是「來美國工作」。在美國工作的墨西哥人，每年寄回墨西哥的匯款約達630億元，足以證明此事。這些回流墨西哥的美元匯款，更有可能讓更多墨西哥人毋需再設法來美，因為這些財富足以讓他們留在墨西哥生活。

分析指出，那些為遣返 墨西哥客工計畫歡呼的人，也許應該小心他們的願望。因為倘若遣返行動成功，將對墨西哥經濟造成毀滅性打擊。由於墨西哥經濟大多依賴美國，當資金停止流入墨西哥，勢將讓大量過去直接靠匯款維生者、企業和工人陷入困境。

墨西哥境內將有更多人對經濟絕望；影響所及，會有更多人想要出走墨西哥，偷渡美國。結果，將墨西哥人驅逐出境，反將導致墨西哥人更迫切地想進入美國。

報導指出，保守派在支持驅逐出境、隔離牆、加強邊境安全等威懾措施時，不要忘了這些舉措都需要大量經費；保守派願意支持擴大政府規模到什麼程度，將日益絕望的墨西哥人趕出美國呢？

報導指出，面對霍曼的大規模驅逐計畫以及任何試圖壓制「墨西哥公民選擇在美國工作」這類市場訊號的政策，保守派最好不要歡呼得太早，應謹慎以對。

市場會說話，在美工作的墨西哥勞動力過去持續維持墨西哥人民和經濟，當這類勞動力枯竭時，美國經濟在生產力和政府開銷方面，都將付出巨大成本。最矛盾的結果可能是：即便花了大筆昂貴金錢，努力將他們拒之門外，卻可能導致更多墨西哥人找到進入美國的途徑。