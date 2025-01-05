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宏國總統：若美大規模遣返無證客 將撤美軍基地、中斷軍事合作

編譯俞仲慈／綜合報導
宏都拉斯總統卡斯楚警告川普說，如果美國大規模遣返宏都拉斯的無證移民，將不惜以關閉位於該國的美軍基地並中斷與美軍合作關係，作為報復。(路透)
宏都拉斯總統卡斯楚警告川普說，如果美國大規模遣返宏都拉斯的無證移民，將不惜以關閉位於該國的美軍基地並中斷與美軍合作關係，作為報復。(路透)

宏都拉斯總統卡斯楚(Xiomara Castro)藉著發表元旦演說，公開警告即將上任美國總統的川普說，如果美國大規模遣返宏都拉斯的無證移民，將不惜以關閉位於該國的美軍基地並中斷與美軍合作關係，作為報復。

根據美聯社報導，卡斯楚1日在國營電視台發表元旦談話，揚言如果川普上任後展開大規模遣返行動，宏都拉斯將重新考慮與美軍的合作關係，她說：「面對大規模遣返我國同胞的敵對立場，我們必須考慮改變與美國合作的政策，尤其是軍事方面。」

卡斯楚強調，數十年來美國在宏都拉斯領土設置軍事基地，卻沒有付一毛錢，一旦宏都拉斯人遭到美國大規模遣返，就沒有讓美軍基地繼續存在的理由，與此同時卡斯楚也呼籲川普上任後，能夠開放雙邊對話。

卡斯楚警告川普的威脅言論，引起在野黨反彈，有意參加年底大選的自由黨總統候選人卡利克斯(Jorge Cálix)痛批卡斯楚基於個人意識形態，不惜將宏都拉斯置於「極度危險」。

還有政治分析師巴亞達雷(Olban Valladares)也強調卡斯楚出言警告，反倒害宏都拉斯移民變成川普政府眼中釘：「她明知我們沒有能力透過任何方式威脅美國，這會造成宏都拉斯可怕的損失。」

不過宏都拉斯外交部長雷納(Enrique Reina)宣稱，卡斯楚有權在未經國會批准情況下，逕自宣布解散軍隊。

圖為宏都拉斯的無證移民被從美國遣返回國後，走下遣返專機。(美聯社)
圖為宏都拉斯的無證移民被從美國遣返回國後，走下遣返專機。(美聯社)

「紐約時報」報導，目前有超過50萬宏都拉斯移民在美國，占宏都拉斯總人口5%；這些移民每年匯回宏都拉斯的匯款，占該國經濟規模的四分之一。

美聯社報導指出，自1983年以來，美軍在宏都拉斯首都德古西加巴(Tegucigalpa)郊區小鎮科馬亞瓜(Comayagua)設立索托卡諾空軍基地(Soto Cano Air Base)，駐有約550名美軍，是美國在中美洲執行人道主義與緝毒行動的重要崗哨，同時也是「布拉沃聯合特遣部隊」(Joint Task Force Bravo)所在地，被五角大廈視為「無限期的臨時」存在。 

對於卡斯楚的警告，五角大廈強調大規模遣返無證移民「涉及大選政見而非政策」，婉拒置評。

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