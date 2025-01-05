墨西哥總統立場鬆動 願接收非墨國籍無證客

墨西哥 總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)在是否接收美國驅逐的非墨西哥籍無證移民 問題上，一直表現強硬姿態拒絕接收，但現在立場開始鬆動。

薛恩鮑姆在3日的每日記者會上表示，若美國不將(非墨國)無證移民直接遣返其祖籍國，「我們可以透過不同的機制合作」接收。

她表示，「如果真的出現驅逐行動，我們會有時間與美國政府商討，但我們會在接收他們，也會妥善接收他們，我們有一個計畫」。

薛恩鮑姆沒有詳細說明計畫內容，但墨西哥可以只限於某些國籍的無證移民，又或要求美國給予補償，以便墨西哥將這些無證移民轉移回到他們的祖籍國。

美國當選總統川普 誓言上任後實行大規模遣返無證客行動，薛恩鮑姆去年12月表明，墨方計畫接收被逐的墨西哥人，但與其他國家一樣，墨西哥沒有義務接受非墨西哥籍無證移民。

目前在美國的逾千萬無證移民，大部分來自墨西哥，來自南美其他國家者不足一半。

在薛恩鮑姆最新立場有所鬆動之前，其實已有所改變，特別是願意接收來自古巴及委內瑞拉的被逐移民，因為這兩個國家一直拒絕接受美國運載被逐移民的飛機，最終由墨西哥接下來。

對於川普強硬要求墨西哥接收非本國籍無證移民，墨西哥有批評者認為，這只會增加墨國所面對的挑戰，因為在已經很高的被逐人數基礎上，再大幅增加根本難以負荷。

墨西哥北部與美國接壤邊境城市，將會馬上感受到美國驅逐行動所帶來的影響，這些城市犯罪組織猖獗，非墨西哥籍移民往往成為綁架、勒索目標。

在川普首個任期內，成千上萬尋求美國庇護的人被迫在墨西哥等候庇護審批程序；此外，川普又根據因新冠大流行的公共衛生條款，將數以千計無證移民送到墨西哥，都說明了墨西哥接收無證移民所面對的嚴峻挑戰。

墨西哥已表示，希望本月主辦區域外交部長會議，討論無證移民問題。