我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」

理財百科／退休後減去這6項花費 每月省下數百元

墨西哥總統立場鬆動 願接收非墨國籍無證客

編譯盧炯燊／綜合報導

墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)在是否接收美國驅逐的非墨西哥籍無證移民問題上，一直表現強硬姿態拒絕接收，但現在立場開始鬆動。

薛恩鮑姆在3日的每日記者會上表示，若美國不將(非墨國)無證移民直接遣返其祖籍國，「我們可以透過不同的機制合作」接收。

她表示，「如果真的出現驅逐行動，我們會有時間與美國政府商討，但我們會在接收他們，也會妥善接收他們，我們有一個計畫」。

薛恩鮑姆沒有詳細說明計畫內容，但墨西哥可以只限於某些國籍的無證移民，又或要求美國給予補償，以便墨西哥將這些無證移民轉移回到他們的祖籍國。

美國當選總統川普誓言上任後實行大規模遣返無證客行動，薛恩鮑姆去年12月表明，墨方計畫接收被逐的墨西哥人，但與其他國家一樣，墨西哥沒有義務接受非墨西哥籍無證移民。

目前在美國的逾千萬無證移民，大部分來自墨西哥，來自南美其他國家者不足一半。

在薛恩鮑姆最新立場有所鬆動之前，其實已有所改變，特別是願意接收來自古巴及委內瑞拉的被逐移民，因為這兩個國家一直拒絕接受美國運載被逐移民的飛機，最終由墨西哥接下來。

對於川普強硬要求墨西哥接收非本國籍無證移民，墨西哥有批評者認為，這只會增加墨國所面對的挑戰，因為在已經很高的被逐人數基礎上，再大幅增加根本難以負荷。

墨西哥北部與美國接壤邊境城市，將會馬上感受到美國驅逐行動所帶來的影響，這些城市犯罪組織猖獗，非墨西哥籍移民往往成為綁架、勒索目標。

在川普首個任期內，成千上萬尋求美國庇護的人被迫在墨西哥等候庇護審批程序；此外，川普又根據因新冠大流行的公共衛生條款，將數以千計無證移民送到墨西哥，都說明了墨西哥接收無證移民所面對的嚴峻挑戰。

墨西哥已表示，希望本月主辦區域外交部長會議，討論無證移民問題。

墨西哥 移民 川普

上一則

哀悼卡特降半旗30天碰上就職典禮 川普不滿：沒人會開心

下一則

邊境沙皇喊大規模驅逐 恐導致更多墨西哥人湧入美國

延伸閱讀

川普揚言大規模遣返…無證移民子女申請獎助金 怕暴露父母身分

川普揚言大規模遣返…無證移民子女申請獎助金 怕暴露父母身分
諷刺貝佐斯「巴結川普」的作品被退稿 普立茲漫畫家向華郵遞辭呈

諷刺貝佐斯「巴結川普」的作品被退稿 普立茲漫畫家向華郵遞辭呈
卡特國葬、川普就職… 華府連3場大活動 周邊加強維安

卡特國葬、川普就職… 華府連3場大活動 周邊加強維安
募款破2億元…亞馬遜、臉書等金主砸錢贊助川普就職

募款破2億元…亞馬遜、臉書等金主砸錢贊助川普就職

熱門新聞

前總統卡特逝世。(美聯社資料照)

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

2024-12-29 17:31
湯偉麟。(本報檔案照)

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

2024-12-30 11:33
強力冰風暴周末來襲，美東三分之二地區都將「急凍」。（歐新社）

冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月

2025-01-04 05:11
拉斯維加斯川普國際酒店外的特斯拉(Tesla)電動卡車(Cybertruck)爆炸起火事件，兇嫌是事發之後被發現陳屍車內的李維斯柏格。(取自LinkedIn)

特斯拉爆炸案嫌犯姓名曝光 曾與紐奧良恐攻兇嫌同地服役

2025-01-02 09:25
近百名中國投資人因向約翰霍普金斯大學醫學院校區的「巴爾的摩旅享家酒店」投資多達4700萬元，卻未獲美國綠卡，並可能血本無歸，向開發商興訟。(取自Marriott酒店官網)

說好的綠卡呢？巴爾的摩開發項目失敗 近百中國投資人提告

2024-12-28 21:45
川普在佛羅里達州的私人宅第海湖莊園。(路透)

馬斯克在川普莊園long stay 每晚2000美元起跳

2024-12-31 20:49

超人氣

更多 >
劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」

劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」
無限回購的台灣伴手禮 他推「在地人首選」鳳梨酥不是佳德

無限回購的台灣伴手禮 他推「在地人首選」鳳梨酥不是佳德
一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了
中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿
冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月

冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月