特斯拉皮卡爆炸案 靠數據破案 陷個資焦慮

元旦上午在賭城拉斯維加斯川普國際酒店門前爆炸燃燒的特斯拉Cybertruck事件，在調查期間，也燒出駕駛個人個資隱私問題。(路透)

特斯拉 Cybertruck電動皮卡車1日在拉斯維加斯川普國際酒店前起火後，幾小時內，警方迅速取得特斯拉公司收集到的詳盡數據。隱私資料專家表示，馬斯克 的特斯拉公司協助警方追蹤駕駛行動，令人印象深刻，但它同時凸顯了一個難題：難道，今日車輛已變成有輪子的電腦？汽車公司是否侵犯了個人隱私權？

事實上，不只是特斯拉；各種現代化車輛都在收集大量有關駕駛或周遭人的敏感數據。隨著濫用汽車數據的證據出現，隱私專家心生質疑、呼籲立法，聯邦和州官員也已開始審查汽車公司對汽車數據的使用。

許多最新款汽車不僅知道駕駛去過哪裡、要去哪裡，還可透過手機同步存取使用者的聯絡對象、通話記錄、簡訊和其他敏感資訊。

隱私諮詢公司Red Clover Advisors執行長丹尼爾斯(Jodi Daniels) 說：「你可能希望執法部門用這些數據來打擊犯罪，但誰可以取得這些數據？界線在哪？」丹尼爾斯認為，相關法規並未跟上科技發展，有必要制定新的國家法律。

波士頓東北大學 網路安全與隱私研究所執行總監喬夫尼斯(David Choffnes)也表示，此案「揭露汽車正在進行的全面監視。它是一把雙面刃；壞事發生時它或許會有幫助，但這些數據也可能被收集的公司濫用。」

底特律自動車業分析師阿布歐斯密德(Sam Abuelsamid)指出，他認為特斯拉處理客戶數據其實並不比其他汽車公司更糟糕，但他仍然感到擔憂；「這是現代化汽車面臨的最大道德問題之一；消費者需要控制他們的資料。」

聯邦和州官員已開始審查汽車公司對汽車數據的使用。有報告指出，施虐的配偶會追蹤伴侶位置，保險公司會根據汽車公司共享的駕駛行為數據，提高費率。在某些情況下，警察部門可能會從特斯拉汽車中尋找記錄犯罪的錄影。