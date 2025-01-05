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不再拘限刻板印象 亞裔演員 回歸亞洲 出口全球

編譯徐薏茹／綜合報導
現50歲的港星吳彥祖出生於舊金山灣區，前往香港演藝圈發展成為電影明星，再轉戰好萊塢。(美聯社)
現50歲的港星吳彥祖出生於舊金山灣區，前往香港演藝圈發展成為電影明星，再轉戰好萊塢。(美聯社)

20年前，加拿大籍華裔盧瑞麟(Thomas Lo)還是一名在多倫多奮鬥打拼的年輕演員，如今他已經是提供亞洲演員機會的重要領導人物，並且選擇在香港實現這些目標。擔任香港電視廣播有限公司(TVB)創意總監才短短幾年，盧瑞麟便已經著手製作原創的英語影視內容，將作品推向全球。

盧瑞麟 原創影視推向全球

他接受美聯社採訪表示：「對我來說這有點像是回到最初。更多亞洲人出現在螢幕上，但還是看到同一群亞洲演員，對吧？我們以更大的規模尋求更多機會，不僅是在鏡頭前，還有幕後。」

做為一名亞裔演員，在多倫多、洛杉磯、紐約等北美大城市，與在香港、台北等亞洲地區的體驗非常不同，在亞洲的演員不會常常需要試鏡演出帶有刻板印象的角色、成為片中唯一的亞洲臉孔，以及面臨被標記化(tokenize)的問題。過去甚至有許多亞裔美籍、亞裔加拿大籍演員選擇到亞洲發展，尋求更好的機會。

不過，太平洋兩岸的一些影視製作人正在改變這一態勢，試圖連接兩邊的演藝界，希望創造雙贏，讓移往亞洲那些有才華的新人獲得全球曝光的機會，同時讓亞洲製作的作品吸引更廣泛的觀眾群。

Hulu影集「幕府將軍」(Shogun)便是其中一個成功的例子，該影集橫掃18項艾美獎(Emmy)，由日本及西方演員、劇組合作，其中包括日裔美國人。

生於香港、成長於溫哥華的陳明憙，回到香港發展後，既是知名歌手，還在原創電視劇「C...
生於香港、成長於溫哥華的陳明憙，回到香港發展後，既是知名歌手，還在原創電視劇「Cross My Mind」擔任主角。(美聯社)

陳明熹 回到香港更有發展機會

盧瑞麟帶領TVB首度與美國公司合作，製作原創電視劇「Cross My Mind」，以英語和粵語播出，講述洛杉磯一名華裔美籍音樂製作人(韓裔美國演員Nathan Ing飾演)與一名香港廣告公司主管(粵語歌手陳明憙Jocelyn Chan飾)產生心靈感應的故事。陳明憙的角色則在於打破西方觀眾對亞裔的刻板印象。

現年30歲的陳明憙出生於香港，3歲至11歲期間在溫哥華生活，之後她為了追求音樂生涯回到香港發展，部分原因是擔心能否在北美成功。

她談到在亞洲演藝界尋求成功機會的經歷，「很多人可能有跟我類似的看法，如果我們回到這個家鄉會更有機會。我們都覺得我們有兩個家。」

談到接觸亞裔美國觀眾群，盧瑞麟說：「如果我們能接觸他們的觀眾群那會很酷，因為他們正是我們試圖對話的群眾。」

「Cross My Mind」2023年4月在TVB 的串流平台myTV Super首播，該平台擁有900萬名訂閱用戶；同年12月影集在美國兩個新的串流平台首播，現已合併為GoldenTV，主要為亞裔美國觀眾提供英語內容。

GoldenTV創辦人Takashi Cheng表示，該串流平台約兩年前推出以來已經吸引許多訂閱用戶，平台計畫透過無腳本節目擴展。

9月GoldenTV推出由蜜雪兒·朴(Michelle Park)主持的娛樂新聞節目「The Takeaway」。

吳彥祖 香港成功轉戰好萊塢

現50歲的知名港星吳彥祖(華裔美國人)出生於舊金山灣區，之後前往香港演藝圈發展成為電影明星，接著轉戰好萊塢，盧瑞麟表示，吳彥祖屬於「罕見」的成功例子，在數位時代以前，要在亞洲和美國兩邊發展並不容易。

香港 亞裔演員 華裔

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