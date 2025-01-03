卡特辭世全美降半旗30天 川普不悅「與就職日重疊」

前總統卡特辭世，喬治亞州議會大廈降半旗紀念。(歐新社)

前總統卡特 上個月29日辭世，現任總統拜登 宣布全國降半旗哀悼30天。總統當選人川普 今天表示，他在本月20日就職時，「沒有美國人會（對當天降半旗）感到高興」。

法新社報導，川普還說，民主黨人對這樣的低迷氛圍大感快活。

卡特（Jimmy Carter）於2024年12月29日辭世，享嵩壽100歲，有關當局將於下週舉行國葬。拜登下令全國聯邦建築和場域降半旗以紀念卡特，為期30天。

對川普而言，這意味著本月20日他在國會大廈階梯上宣誓就職時，會出現舉國哀悼的違和畫面。

這位共和黨人透過他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）對這種情況發表評論，表達不滿。他寫道：「沒有人想看到這種畫面，沒有美國人會為此感到高興。」

川普還提出毫無根據的指控，稱民主黨人「對我們的偉大美國國旗可能在我的就職典禮上降半旗一事大感快活」。

他寫道，「他們不愛我們的國家，他們只想到自己」，不過他再次沒有指名道姓說出他指責的對象。

川普似乎暗示他可能會要求在就職典禮上將國旗重新升起，並表示也「有可能」會出現降半旗，文末還寫道「讓我們看看事態會如何發展」。