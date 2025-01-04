冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月

強力冰風暴周末來襲，美東三分之二地區都將「急凍」。（歐新社）

加倍嚴酷的惡劣冬季氣候即將席捲美國東部三分之二地區，這個冬季第一場強烈冰雪風暴和刺骨寒風將自北極向南直下佛羅里達州。國家氣象局警告，4日開始，從堪薩斯市到華府將有中至大雪襲擊，堪薩斯州 中部和印第安納州之間可能出現至少8吋降雪。

政府和民間氣象預報員表示，隨著風暴6日結束，美國東部三分之二地區數億人口一整周都將陷入危險的刺骨寒風中。受極地氣旋自北極高空延伸而下影響，氣溫可能比正常情況低華氏12至25度。

國家氣象局氣象學家拉默斯（Alex Lamers）3日表示，暴風雪 的可能性正在增加，特別是在堪薩斯州和中部平原鄰近地區，陣風有時可達時速50哩。到6日晚暴風雪結束時，十餘州可能降雪6至12吋。

天氣預測公司AccuWeather預報業務總監迪鮑德溫（Dan DePodwin）3日表示，「這可能導致美國出現2011年以來最冷的1月；遠低於歷史平均水平的氣溫將持續三到五天，甚至長達一周。」

民間氣象員茂尹 (Ryan Maue)表示，堪薩斯州南部、密蘇里州、伊利諾伊州、印第安納州、肯塔基州和西維吉尼亞州 大部分地區可能結冰，「像漿糊一樣沈重的冰雪」對電線特別不利，「情況將是一片混亂，可能形成災難」。

國家氣象局氣候預報中心氣象學家巴蘭迪亞蘭（Danny Barandiaran）表示，氣溫比正常水平降幅最大的地區可能集中在俄亥俄河谷；但顯著異常寒冷將向南延伸到墨西哥灣沿岸，佛州甚至可能出現嚴重結冰。

5日晚雷雨將橫掃阿肯色、田納西西部、德州東部、路易斯安納、密西西比和阿拉巴馬，可能帶來造成破壞的強風和龍捲風。

伍德韋爾氣候研究中心（Woodwell Climate Research Institute）科學家法蘭西斯（Jennifer Francis）表示，過去幾年氣候相對溫暖，但全球暖化不代表寒流就會消失，這次源自北方的「風寒非常殘酷，會讓很多人抱怨和震驚」。