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紐奧良案和Cybertruck案無關聯 2嫌犯卻有多處驚人相似

FBI指紐奧良撞人案和Cybertruck爆炸案無關聯 2嫌犯卻有多處驚人相似

編譯徐榆涵／即時報導
聯邦調查局 （FBI）2日表示，暫時未發現兩起元旦致命案件有明確關聯。(美聯社)
聯邦調查局 （FBI）2日表示，暫時未發現兩起元旦致命案件有明確關聯。(美聯社)

美國列為恐怖攻擊調查的兩起元旦致命事件中，兩名嫌犯都曾在北卡羅來納州同一個陸軍基地服役，且也使用同一個租賃應用程式租借電動汽車，聯邦調查局 （FBI）2日表示，暫時未發現兩起案件有明確關聯。

紐奧良1日的皮卡衝撞事件造成至少15人死亡，同日一輛特斯拉Cybertruck在拉斯維加斯的川普酒店門口爆炸起火，造成1死7傷。FBI於2日指出，目前兩起襲擊事件間沒有明確關聯。

但兩名嫌犯都曾在北卡羅來納州同一個陸軍基地服役，也皆於2009年被派駐伊拉克，並且都使用同一個租賃應用程式Turo租借電動車。Turo表示正在配合執法機構對這兩起事件進行調查。

華爾街日報報導，紐奧良攻擊事件嫌犯賈巴爾（Shamsud-Din Jabbar）2006年至2015年以現役軍人身分服役，後來還當了五年預備役，之後開始從事技術服務工作。

另一名嫌犯李維爾斯貝格（Matthew Alan Livelsberger）則是陸軍精銳特種部隊「綠扁帽」成員。他2006年以來一直在陸軍服役並步步晉升，目前是現役美國陸軍特種部隊情報中士，從1月1日開始休假。

美聯社報導，李維爾斯貝格與賈巴爾都曾在北卡羅來納州舊名布拉格堡（Fort Bragg）、現稱自由堡（Fort Liberty）的基地服役，但兩人在基地的任務和時間沒有重疊。

FBI Cybertruck

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