紐奧良恐攻／兇嫌為美公民 車內藏ISIS旗幟…恐非獨自犯案

紐奧良的汽車恐怖攻擊者賈巴爾。(截自YouTube)

元旦凌晨3時15分，在紐奧良波旁街(Bourbon Street)開車高速衝撞跨年夜人群的恐怖攻擊兇嫌，身分已經確定；他是42歲的美國公民沙姆蘇德·丁·賈巴爾(Shamsud Din Jabbar) 。賈巴爾蓄意衝撞人群後，下車對群眾開槍並和警察交火，最後被警察擊斃。

賈巴爾駕駛一輛透過汽車共享公司Turo應用程式租來的福特電動皮卡車；註冊租車者是一名42歲休士頓男子。聯邦調查局(FBI )視這起至少造成15人死亡、數十人受傷的攻擊為「恐怖主義行徑」，認為賈巴爾並非獨自犯案。

FBI並證實，賈巴爾用來衝撞人群的卡車裡有一面伊斯蘭國(ISIS)旗幟；FBI正設法確定兇嫌與恐怖組織的潛在聯繫和從屬關係。

賈巴爾在德州 長大，擁有喬治亞州立大學學士學位，曾在美國陸軍服役。他在Blue Meadow房地產 公司從事房仲工作後，曾在大型會計師事務所德勤(Deloitte)擔任業務開發人員和資料工程師。

賈巴爾2020年曾錄製影片放上YouTube，他在影片中談到自己的房地產職業生涯，說他在德州博蒙特(Beaumont)出生長大，曾在軍隊十年，擔任人力資源專家和資訊技術專家。

賈巴爾過去有犯罪紀錄，他2002年被控犯下盜竊輕罪，2005年被控無照駕駛。他結過兩次婚，第一次婚姻於2012年結束，第二次婚姻於2022年結束。

與賈巴爾前妻結婚的馬施(Dwayne Marsh)說，賈巴爾皈依伊斯蘭，與前妻育有兩個女兒，目前年齡為15歲和20歲，得知父親發動攻擊後 ，兩人狀態很不好。

馬施指出，賈巴爾皈依伊斯蘭後行為不穩定，「非常瘋狂，還剪短頭髮」。馬施和妻子禁止兩個女孩和賈巴爾在一起。

第二次離婚時，賈巴爾曾寫信給妻子的律師說，他有財務問題，負擔不起房貸，「拖欠的款項超過2.7萬元，如果不解決離婚，房子恐有被法拍的危險」。