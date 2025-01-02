紐奧良恐攻／目擊者稱周圍無路障 慶祝活動維安引質疑

紐奧良波旁街跨年活動發生恐怖攻擊，目擊者相擁痛哭，不敢置信。（美聯社）

紐奧良在1日發生一起造成多人死傷的攻擊事件，民眾如今開始質疑在這起攻擊事件中駕駛皮卡惡意衝撞民眾的嫌犯，如何能夠繞過警方為了參與新年慶祝活動的民眾安全而設置的障礙。此外，波旁街從11月起更換護柱，所以攻擊發生時，沒有這些護柱。

紐奧良市警局(NOPD)警長柯克派翠克(Anne Kirkpatrick)表示，犯案司機「繞過我們的路障，好進行攻擊」。

NOPD在新年慶祝活動之前的新聞稿中表示，已經為慶祝活動以及一年一度的大學美式足球 賽糖盃(Sugar Bowl)全員出動，另外還有300名來自夥伴執法機構的警官提供協助。

但新聞稿沒有提到在慶祝活動之前部署路障，這些路障和護柱通常被用來阻止車輛進入波旁街(Bourbon Street)；波旁街是紐奧良重大節慶期間的熱門景點。

一名目擊者告訴國家廣播公司新聞網(NBC News)，說他注意到波旁街周圍地區明顯沒有設置路障，且對沒有路障的情況感到驚訝。

「沒有路障，」目擊者科斯蘭(Jimmy Cothran)在電話採訪中表示，「我和我朋友都很驚訝，因為他們沒有架設路障。」國家廣播公司新聞網無法立即確認該地區內哪裡設置了路障。

根據NOLA.com報導，繼法國尼斯在2016年發生嚴重駕車衝撞人群的嚴重恐攻事件後，紐奧良隨即於2017年在法國區(French Quarter)安裝了鋼製機械路障。

紐奧良同時還啟動了另一個項目，以可拆卸的不銹鋼護柱取代一些街區的舊護柱，本工程於2024年11月開始，預計會在2025年2月完工。此外，紐奧良市也在2024年12月10日於Instagram上發布訊息，表示正在著手更換舊護柱，並對運河街(Canal)和聖安妮街(St. Ann)之間的波旁街沿線人行道進行維修。

聯邦眾議員 卡特(Troy Carter )表示，這些護柱本該阻止任何車輛進入波旁街；卡特說，如果沒有護柱，紐奧良市就應該用重型設備封鎖通道。