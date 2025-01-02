紐奧良皮卡衝撞15死 元旦爆2起恐攻疑有關聯

元旦一天之內發生兩起汽車恐怖攻擊，一輛白色福特電動皮卡車在紐奧良波旁街衝撞參加跨年活動的人群，兇嫌還下車開槍，造成至少15死、30傷的慘劇。（美聯社）

2025新年開始，就發生兩起恐怖攻擊。元旦凌晨3時15分在紐奧良法國區，一輛白色電動皮卡車高速衝撞慶祝新年狂歡人群，造成至少15人死亡，30多人受傷。凶嫌下車對群眾開槍時，遭警察擊斃。聯邦調查局（FBI）定調這起蓄意屠殺乃「恐怖主義行為」，認為凶嫌非單獨行動。肇事車內有伊斯蘭國（ISIS）旗幟並發現爆炸裝置。

拉斯維加斯也驚見汽車爆炸 1死7傷

1日上午，一輛停在拉斯維加斯川普國際酒店門前的特斯拉Cybertruck爆炸，造成一死七傷。特斯拉創辦人馬斯克貼文指出，兩起汽車恐怖攻擊的車輛都是租自turo平台，懷疑有關聯。(取自X平台)

紐奧良襲擊事件發生後幾小時，拉斯維加斯也發生致命爆炸案，一輛特斯拉Cybertruck在川普 國際酒店大門前爆炸，造成1死7傷。執法消息來源說，這輛Cybertruck和紐奧良的福特F-150電動皮卡車都是從Turo平台租賃來的 。拜登 總統聲明表示憤怒，並指示調查兩起事件是否關聯；特斯拉創辧人馬斯克則貼文指兩起事件的電動車都租自共享平台Turo，兩起恐攻明顯是一起有計畫的行動。

紐奧良警長：駕駛是鐵了心要大屠殺

紐奧良的攻擊將原本歡樂的波旁街（Bourbon Street）變成恐怖混亂現場。紐奧良警長寇克派屈克（Anne Kirkpatrick）表示，「這不僅是恐怖主義行為，更是邪惡的」，駕駛男子繞過警察設置的路障、開上人行道，「試圖碾壓最多人」，「鐵了心要大屠殺」。

FBI確認駕駛身分為來自德州的42歲美國公民、退伍軍人賈巴爾(Shamsud-Din Jabbar)，當局正設法確定賈巴爾與恐怖組織的潛在聯繫和隸屬關係。FBI助理特工鄧肯（Alethea Duncan）說：「我們不認為賈巴爾是單獨犯案。」

紐奧良案 視頻出現3男1女放爆炸裝置

美聯社獲得路易斯安納州警方情報公報指稱，襲擊發生後不久，調查人員發現了多個簡易爆炸裝置，其中包括兩枚藏在冷卻箱內並配有遠程引爆線路的管狀炸彈。監視器畫面顯示，有三男一女放置了其中一個爆炸裝置，這些人是誰或他們與這次襲擊有何關聯，仍待釐清。

來自密西西比州的18歲目擊者帕森斯 (Zion Parsons) 向美聯社說，他看到肇事卡車「呼嘯而過，像電影場景一樣把人拋到空中」，他聽到槍聲，「街上到處都是屍體，人人都在尖叫，在地上哭泣，好像滿地都是腦漿」。帕森斯的朋友、18歲的護士德德克斯（Nikyra Dedeaux）是死者之一。

拜登：對恐攻深感憤怒沮喪 下令徹查

拜登總統在德拉瓦州表示，他對這次襲擊事件深感「憤怒沮喪」；他在聲明中指出，「任何形式的暴力都是無理的，我們不會容忍對我國任何社區的任何攻擊」，「感謝當地執法部門勇敢迅速反應，阻止了更大傷亡」。

川普怒批純粹邪惡行為 直指非法移民

總統當選人川普則抨擊紐奧良恐怖襲擊是「純粹邪惡行為」，並聲稱非法移民是罪魁禍首。他在自己的社群媒體平台Truth Social發文表示，「當我說外來罪犯比我國罪犯更糟糕時，民主黨人和假新聞媒體不斷反駁，事實證明這是真的。」「川普政府將全力支持紐奧良市調查此純粹邪惡行為並從中復原！」