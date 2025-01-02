特斯拉電動皮卡 賭城川普酒店前爆炸 駕駛炸死、7傷

元旦上午，一輛特斯拉電動皮卡停在拉斯維加斯的川普酒店門口，隨後不久，這輛電動皮卡突然爆炸燃燒。(取自X平台)

總統當選人川普的事業集團旗下位於拉斯維加斯的川普國際酒店(Trump International Hotel)，元旦上午有一輛特斯拉 電動卡車(Cybertruck )在酒店大門前爆炸，起火燃燒，造成1人死亡、7人受傷。特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk)隨後在X平台表示，此案與車子本身品質無關，並稱似是恐怖攻擊。聯邦調查局暫列為可能恐怖攻擊進行調查，同時進一步研判此案是否與當天清晨在紐奧良發生的另一起恐襲行動有關聯。

事發於上午8時40分左右，當司機將一輛Cybertruck駛入酒店的代客泊車區後即發生爆炸，司機當場死亡，附近7人受輕傷。酒店大廳也聽到巨大爆炸聲，引起的火勢蔓延到酒店入口，周圍煙霧彌漫。

社交平台上流傳的視頻顯示，爆炸後竄起的濃煙遠遠可見。

🚨Tesla Cybertruck explosion in front of Trump International Hotel in Las Vegas, possibly a terrorist attack to intimidate Donald Trump's administration and Elon Musk's D.O.G.E. Now it remains to investigate if it was the same left that tried to assassinate Trump, also targeting… pic.twitter.com/fM0aMOleM3 — End Wokeness Brazil🇧🇷🇺🇸🇮🇱🇮🇹🇸🇻🇦🇷 (@EndWokenessBR) 2025年1月2日

當地克拉克郡警長麥克馬希爾(Kevin McMahill)表示，卡車在酒店前面停留15至20秒鐘，然後爆炸。他說這輛車是在科羅拉多州租的，車牌閱讀器發現它1日早上抵達拉斯維加斯。

紐奧良3日清晨的恐襲案的特斯拉卡車也是租用。

麥克馬希爾警長表示，特斯拉執行長馬斯克幫助調查，卡車在爆炸中自動鎖定後解鎖，並向調查人員提供駕駛在從科羅拉多州一路到拉斯維加斯沿途充電站的影片。在記者會上播放的影片顯示，卡車後方裝有煙火式迫擊砲、汽油罐和露營燃料罐。

元旦上午，一輛特斯拉電動皮卡停在拉斯維加斯的川普酒店門口，隨後不久，這輛電動皮卡突然爆炸燃燒。(取自X平台)

元旦上午，一輛特斯拉電動皮卡停在拉斯維加斯的川普酒店門口，隨後不久，這輛電動皮卡突然爆炸燃燒。(取自X平台)

多名執法部門消息人士告訴美國廣播公司新聞(ABC News)，在拉斯維加斯爆炸的Cybertruck 是在Turo網站上租用的。當天清晨另一輛在紐奧爾良致命攻擊中使用的電卡車，也是在同Turo網上所稱用。

🚨UPDATE: The Tesla Cybertruck explosion outside of Trump Tower (Trump International Hotel) in Las Vegas on New Year's Day is now being investigated as a possible act of terrorist attack! #Terroristattack



Thanks Joe Biden! No one is safe under Joe Biden and Kamala Harris! pic.twitter.com/SB9FbMrFsU — AJ Huber (@Huberton) 2025年1月1日

車上有煙花彈等爆炸物

調查人員仍在確定爆炸原因，包括汽車是否有問題或人為造成。一位了解調查情況的官員向美國廣播公司新聞(ABC News)表示，汽車上有大量煙花彈等爆炸物，並稱不是「鋰電池」爆炸。由於特斯拉電動車的電池盒曾發生自燃，事後網上即猜測是電池爆炸造成。

調查人員目前正緊急確定司機的身分及背景，聯邦調查局(FBI)拉斯維加斯辦事處亦已介入，但負責人表示現階段未能提供答案。

白宮表示總統拜登已獲悉爆炸事件，已指示提供所需的任何聯邦援助。

馬斯克在X平台發文表示，整個特斯拉高層團隊正在調查此事，一旦有任何進展會立即發布，同時強調過去從未發生同類情況。

馬斯克又說，Cybertruck爆炸事件經確認是由「租賃的Cybertruck貨床所置大型煙火和/或炸彈引起」，與車輛本身無關，爆炸發生時所有車輛遙測數據均顯示正常。

馬斯克元旦下午貼文表示，特斯拉電卡車品質安全無慮，事出有因，正在調查。(取自X平台)

馬斯克還說，目前看來，這似乎是一場恐怖攻擊。無論是拉斯維加斯的Cybertruck爆炸案，還是紐奧良的福特電動皮卡車撞入人群的攻擊，兩輛涉案車輛都是從Turo平台租賃來的，由此來看或許兩案之間有某種聯繫。

由於酒店與川普相關聯，長期以來已是安全威脅的重點區域。川普次子、集團執行副總裁埃里克·川普(Eric Frederick Trump)回應事件時，強調酒店全力確保客人和員工安全，並感謝當地執法及消防部門的迅速反應。