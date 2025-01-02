馬斯克X帳號改名Kekius Maximus 同名迷因幣飆漲30倍

馬斯克在社群媒體的一舉一動多次引發加密幣圈震盪，這次又讓迷因幣Kekius Maximus一天之內飆漲了逾30倍。 (路透)

特斯拉 執行長馬斯克 在2024年的最後一天，突然將他的X帳號改名為「凱基烏斯．麥希穆斯」(Kekius Maximus)，並且將頭像也換成穿著古羅馬服飾、手持遊戲手把的「佩佩蛙」(Pepe the Frog)迷因角色，引發網民的瘋狂猜測；這一舉動也立刻對加密幣界造成影響，同名的迷因幣在他改名後的一天多內飆漲了逾30倍。

據加密交易平台CoinGecko報價，在馬斯克2024年12月31日凌晨1時更改X帳號名前，迷因幣Kekius Maximus(代號KEKIUS)價格僅約0.01美元，但之後價格一飛沖天，到1日1日早上6時半左右攀抵0.3612美元，等於暴漲逾30倍。

雖然目前尚不清楚馬斯克改名目的是否與這款迷因幣有關，或只是純屬巧合，但這並不是第一次馬斯克的社群媒體發文對加密幣價格造成巨大影響。他過去也多次透過發言和推文造成比特幣、狗狗幣及其他加密貨幣價格振盪。

這次情況再次凸顯出他對加密幣市場的重要影響力。

馬斯克12月31日突然將X用戶名改為「Kekius Maximus」，並將頭像換成迷因角色佩佩蛙。 (取自X平台)

「Kekius Maximus」這個名字似乎出自多個網路哏，「Kek」普遍被認為是網路用語「LOL」(大笑)的變化型，在網路和另類右翼團體間受到歡迎；「Maximus」則出自電影「神鬼戰士」中的主角麥希穆斯，馬斯克的佩佩蛙頭像也是穿著羅馬軍裝。

「佩佩蛙」為美國漫畫家麥特弗里(Matt Furie)筆下角色，後來成為知名迷因(meme)。自2016年美國總統大選 後，佩佩蛙一直被和極右團體聯想在一起。