2025展望／中國拉攏俄國建聯盟 歐洲恐成美中競爭戰場

新的一年，中國與俄羅斯將聯手對抗美國。圖為中國國家主席習近平（左）與俄羅斯總統普亭會面。(新華社)

歐洲最大中國研究智庫「墨卡託中國研究中心」(MERICS)展望2025年中國情勢，表示隨著川普 重返白宮，中國準備與華府 展開更激烈的地緣政治和經濟競爭。北京預期川普將實現對中國貨課徵較高關稅和限制科技交流的威脅，如果北京認為美國此舉旨在重啟談判，其回應也許較為克制，但較有可能的是北京認為美國要圍堵中國發展，其回應也會較為強硬。

這意味一個在全球更為自信和果斷的中國，會建立自己的聯盟來抵抗美國的壓力，而俄國將是其關鍵盟友，同時北京可能利用川普引起的跨大西洋緊張局勢來討好歐洲，以更可靠盟友和大力支持自由貿易的姿態，來接近受華府壓力最大的歐盟會員國和企業。

MERICS首席分析師海倫娜·萊加達(Helena Legarda)表示：「中國明年嘗試採取雙管齊下，在擴大支持俄羅斯的同時，也向歐洲遞出橄欖枝，讓外交關係重回正軌。」並強調：「如果沒有明確戰略目標，歐洲可能會變成美中競爭的戰場。」

中國將發展自己的AI，以免在科技戰輸給美國。(路透)

2025年中國經濟恐繼續惡化，無法指望北京政府推動改革或採取大規模經濟措施，加上美中貿易戰一觸即發，MERICS認為北京將採取刺激措施或利用有利市場的其他改革方式，加速經濟成長。

MERICS首席分析師岡特(Jacob Gunter)指出：「北京領導班底多年來為了追求穩定、安全與韌性，不惜讓中國百姓蒙受巨大經濟痛苦，而且事實上，當他們為川普2.0預作準備，可能覺得自己的選擇是正確的。」

在科技與創新方面，隨著全球AI 技術日新月異，北京當局在華為(Huawei)帶領下，將傾舉國之力開發半導體與AI軟體，避免在科技戰輸給美國，同時透過大規模「新創」擴大國內科技市場，加速AI科技成為關鍵產業。

中國發展自己的半導體工業，擺脫對美國產品的依賴。(新華社)

至於政治與社會方面，由於中國政府近年對產業升級的投資，遠超過對民生議題的關注，百姓生活拮据、社會動盪，光是11月全國累計有40多人死於治安事件，激發北京領導班底高度警覺，全力加速推動稅務、社會福利、養老金與農民工權益等社會重大改革。

MERICS首席分析師葛倫伯(Nis Grünberg)表示：「習近平對中國社會制定的明確願景，就是打造一個安全的資訊國家並深入每個百姓生活。」