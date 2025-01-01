2025展望／房市前景看好 房價漲房源增 房貸利率會再降

展望2025年的房市，專家預測房貸利率可望下降，但涉及到房源供應等因素，影響尚難預期。（歐新社）

由於房屋抵押貸款利率 和房源數量改善，2025年房市的前景可能比2024年大部分時間都好，但仍有些不確定因素，房價 上漲和蓋房速度減緩可能為2025年的買家帶來一些麻煩，而總統大選結果的影響仍是未知數。

房價、房貸利率、房源數量等因素將影響2025年的住房可負擔性。

2023年10月，30年期房貸利率平均上升至8%以上，到2024年12月初已經降至6.84%，儘管有改善，但並未達到許多人希望的大幅度下降，不過有許多專家預測房貸利率會在今年緩慢下降。

Markstein Advisors總裁兼首席經濟師馬克思丁(Bernard Markstein)指出：「2025年較低的利率將引發一些被抑制的住房需求，這將使房貸利率雖高於幾年前的超低利率，但將低於當前的水平。」

全國房地產商協會(National Association of Realtors，NAR)的現存房屋銷售數據顯示，住房房源數量近期也有改善，2024年10月底有4.2個月的供應量，儘管仍然低於一個平衡市場通常所需的5到6個月供應量，但與今年2月的2.9個月供應量相比已經有顯著的進步。

建商也更樂觀，較低的利率使他們有更多的機會獲得資金。

即將上任的川普 將如何影響房市也是個問題，Redfin經濟學者費爾維勒(Daryl Fairweather)、趙辰(Chen Zhao，音譯)在2025年預測中指出：「投資人預期，如果川普實施他提出的大部分減稅和關稅政策，且經濟保持強勁，聯準會在2025年只會降息兩次，保持高房貸利率」。至於新建設，他們表示：「共和黨贏得白宮、參院、眾院帶來新的樂觀態度，認為政府監管可能放寬，這已經提振建商的信心。」

費爾維勒和趙辰預期，美國房屋銷售價格中位數2025年會穩定上升，年底將比2024年高出4%，價格上漲的速度將與2024年下半年相似，因為他們未預期會有足夠的新房源滿足需求。上漲的房價是讓許多美國人無法買房的其中一個因素，導致一些想要買房的人轉而租房。

費爾維勒和趙辰的第二個預測是，2025年房貸利率可能保持在6%以上的高水平範圍，平均約為6.8%。

高房貸利率是使買房難以負擔的第二個因素，他們預期現有房屋銷售在明年增加，2025年底的年度銷售介於410萬至440萬棟房之間，代表年增率介於2%到9%之間。