我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓不趁亂對南韓動手 反對美國嗆聲 金正恩有何盤算？

總統大選押川普 馬斯克資產12個月內暴增2130億

2025展望／房市前景看好 房價漲房源增 房貸利率會再降

編譯徐薏茹／綜合報導
展望2025年的房市，專家預測房貸利率可望下降，但涉及到房源供應等因素，影響尚難預期。（歐新社）
展望2025年的房市，專家預測房貸利率可望下降，但涉及到房源供應等因素，影響尚難預期。（歐新社）

由於房屋抵押貸款利率和房源數量改善，2025年房市的前景可能比2024年大部分時間都好，但仍有些不確定因素，房價上漲和蓋房速度減緩可能為2025年的買家帶來一些麻煩，而總統大選結果的影響仍是未知數。

房價、房貸利率、房源數量等因素將影響2025年的住房可負擔性。

2023年10月，30年期房貸利率平均上升至8%以上，到2024年12月初已經降至6.84%，儘管有改善，但並未達到許多人希望的大幅度下降，不過有許多專家預測房貸利率會在今年緩慢下降。

Markstein Advisors總裁兼首席經濟師馬克思丁(Bernard Markstein)指出：「2025年較低的利率將引發一些被抑制的住房需求，這將使房貸利率雖高於幾年前的超低利率，但將低於當前的水平。」

全國房地產商協會(National Association of Realtors，NAR)的現存房屋銷售數據顯示，住房房源數量近期也有改善，2024年10月底有4.2個月的供應量，儘管仍然低於一個平衡市場通常所需的5到6個月供應量，但與今年2月的2.9個月供應量相比已經有顯著的進步。

建商也更樂觀，較低的利率使他們有更多的機會獲得資金。

即將上任的川普將如何影響房市也是個問題，Redfin經濟學者費爾維勒(Daryl Fairweather)、趙辰(Chen Zhao，音譯)在2025年預測中指出：「投資人預期，如果川普實施他提出的大部分減稅和關稅政策，且經濟保持強勁，聯準會在2025年只會降息兩次，保持高房貸利率」。至於新建設，他們表示：「共和黨贏得白宮、參院、眾院帶來新的樂觀態度，認為政府監管可能放寬，這已經提振建商的信心。」

費爾維勒和趙辰預期，美國房屋銷售價格中位數2025年會穩定上升，年底將比2024年高出4%，價格上漲的速度將與2024年下半年相似，因為他們未預期會有足夠的新房源滿足需求。上漲的房價是讓許多美國人無法買房的其中一個因素，導致一些想要買房的人轉而租房。

費爾維勒和趙辰的第二個預測是，2025年房貸利率可能保持在6%以上的高水平範圍，平均約為6.8%。

高房貸利率是使買房難以負擔的第二個因素，他們預期現有房屋銷售在明年增加，2025年底的年度銷售介於410萬至440萬棟房之間，代表年增率介於2%到9%之間。

利率 房價 川普

上一則

賴清德：守護台海和平 台灣居安思危

下一則

2025展望／俄烏戰爭或迎來轉折 中東衝突仍難消停

延伸閱讀

降息未緩解壓力 30年房貸利率升

降息未緩解壓力 30年房貸利率升
維州房市11月表現強勁 連2月成長兩位數 價量齊揚

維州房市11月表現強勁 連2月成長兩位數 價量齊揚
本周房貸利率微升 市場靜待聯準會降息

本周房貸利率微升 市場靜待聯準會降息
逾3成疫情期間購屋者明年想賣房 這群人占大宗

逾3成疫情期間購屋者明年想賣房 這群人占大宗

熱門新聞

前總統卡特逝世。(美聯社資料照)

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

2024-12-29 17:31
湯偉麟。(本報檔案照)

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

2024-12-30 11:33
路易斯安納購地的版圖。(取自Wikimedia Commons)

CNN：川普擴張美國版圖計畫直逼「路易斯安納購地」

2024-12-24 11:10
南加大檔案照。（美聯社）

川普將上任 20多萬中國留學生最怕這件事…中領館也發聲

2024-12-26 14:02
近百名中國投資人因向約翰霍普金斯大學醫學院校區的「巴爾的摩旅享家酒店」投資多達4700萬元，卻未獲美國綠卡，並可能血本無歸，向開發商興訟。(取自Marriott酒店官網)

說好的綠卡呢？巴爾的摩開發項目失敗 近百中國投資人提告

2024-12-28 21:45
格陵蘭有豐富的礦藏，且地理位置重要，美國在此也有空軍基地。（路透）

若格陵蘭同意 川普政府買下「世界第1大島」該花多少錢？

2024-12-25 04:51

超人氣

更多 >
「超級食物」藍莓 應冷凍的5個理由

「超級食物」藍莓 應冷凍的5個理由
「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了

「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了
趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網

趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網
趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我
喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡