2025展望／俄烏戰爭或迎來轉折 中東衝突仍難消停

俄烏戰事進行逾1000天，預期俄羅斯坦克將加速消耗，使戰局更難預料。(美聯社)

2025年伊始，俄烏、以色列 戰爭皆未平息，非營利機構「武裝衝突地點和事件資料」(ACLED)整理動盪的2024年兩場戰事演變及未來展望。

美若減援助 烏求和壓力大

以往俄羅斯低階官員與烏克蘭 談判的經驗表明，除了烏克蘭投降外不會做出任何讓步。為迫使烏克蘭陷入不利境地，俄羅斯可能會加劇前線攻勢、轟炸烏克蘭腹地、擾亂該國核電廠。川普 政府若削減援烏，歐盟成員國可能會預期美國減少投入、俄羅斯敵意更深，進而集中力量武裝自己，使得烏克蘭求和的壓力更大。

川普上台之後，俄烏戰事是否能在他調停之下結束，各方關切。(美聯社)

俄羅斯軍費預計到2025年將占GDP的6%，創下歷史新高，表明將堅持到底。儘管受到美國和歐盟制裁，俄國仍靠石油維持收入，不過預計到2025年中期俄坦克和裝甲車庫存可能耗盡，裝備損耗率將大幅上升。此外，俄軍入伍獎金創新高、邊防部隊減少，可能表明新兵簽約數量萎縮，當局可能會動用北韓軍隊或再次訴諸強制徵兵。

以黎談邊界 仍未達成共識

川普廣泛呼籲結束加薩戰爭、告訴以總理內唐亞胡「做你該做的事」，卻仍未給出明確計畫。即使川普認真尋求中東和平，且以色列宣布結束戰爭，加薩的暴力衝突可能以其他形式繼續存在，因為以色列國防軍(IDF)似乎有意待在加薩北部。

川普曾說，以色列和巴勒斯坦戰事在他主政下就不會發生。川普1月上任，各國皆拭目以待。圖右為以色列總理內唐亞胡。（美聯社）

生活在西岸的巴勒斯坦人也可能繼續陷入暴力循環。川普過去支持以色列，包括承認耶路撒冷為其首都、支持屯墾點(settlement)，第二任期可能維持相同立場；不過川普盟友如候任副總統范斯等人皆持孤立主義，可能導致美國減少支持以色列，目前仍不確定走向。若川普政府採取更放任的態度，內唐亞胡或將允許西部屯墾區擴大住房、道路和工業區，這些快速擴張又會進一步助長暴力行為。

以黎衝突方面，停火協議最初60天階段內，真主黨將移至利塔尼河(Litani River)以北，以色列則從黎巴嫩撤軍。然而長期挑戰仍然存在，雙方仍在談判陸地邊界畫分，達成共識前休戰仍然脆弱。此外，真主黨繼續在黎巴嫩內閣和議會中占有席位；黎巴嫩武裝部隊也擁有許多真主黨支持者，他們受到內部動亂風險限制，不願意或無法完全解除真主黨的武裝。