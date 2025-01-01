有限度關稅戰、比特幣衝到20萬…金融時報預測2025全球局勢

全球迎接2025年，依次由南太平洋國家拉開序幕，再向西方展開。澳洲雪梨安排了被喻為有史以來最大規模的煙火秀，在地標雪梨歌劇院和海灣大橋上空施放絢爛煙火。（歐新社）

2025年伊始，英國金融時報（FT）發表全球大事預測，預料將發生有限度的貿易戰，俄烏將達成和平協議，美國利率可能不會比去年底低，美股科技七雄上檔有限，債市不會重挫，比特幣價格有希望衝上20萬美元。

川普 會不會發動全面關稅 戰

會，但並非死局。預測年底時美國至少對過半進口產品課徵至少10%關稅；中國必然受創，因為美國進口產品總額15%來自中國；加拿大與墨西哥則已表示將採取強硬的移民管制措施，以免遭受25%關稅。其他貿易夥伴最終可能得到豁免，但由於美國關稅收入大增，到年底時大部分新關稅將不會取消。

年底時美國利率是否會更低

不會。目前市場預測，年底時利率為3.9%，只比目前利率低1碼多一點，但此一預測仍太樂觀。美國通膨已高度黏著，而川普減稅、提高關稅、及遣返移民等政策都將加重通膨壓力，因此Fed將謹慎施為。除非股市崩盤，否則Fed不會輕易降息。在此同時，歐洲央行（ECB）及英國央行將繼續降息。

俄烏是否達成和平協議？

會。但川普必須以更強力的制裁威脅俄羅斯，並提高美國對烏克蘭的支持，使俄羅斯必須認真對待談判。盟國將勸說川普在談判時至少一開始不要把烏克蘭加入北約的可能性排除在外。烏克蘭總統澤倫斯基將同意接受現狀，但不同意讓俄羅斯在法律上擁有目前占領的土地，並做一些領土交換。

美股科技七雄將大幅回檔？

不會。因為2025年人工智慧（AI）題材仍強，且川普政府也重視科技；不過也不會再大幅上漲，因為龐大的資本支出，可能削弱企業的獲利能力，而對AI懷抱神話的投資人也難免會失望，加上股價沖天已經使一些投資人轉向較小型的科技股。

不會。如果今年電動車銷量仍以近年來的速度成長，估計到年底時市占率將略高於22%。中國由於電動車與傳統車的售價已經相等，因此電動車市場將繼續擴張，但美國因為川普主政而使電動車普及的速度減緩。

公債市場會不會重挫？

不會。債市可能出現裂痕，但不會斷裂。投資人將對川普不忌舉債及主張減稅高度警覺；如果債市重挫，對美股及其他金融市場都將帶來災難，因此川普不大可能測試投資人的神經。

比特幣能衝到20萬美元？

會。川普團隊熱情擁抱加密貨幣，且證管會（SEC）可能停止對加密幣業者的訴訟，並將制定相關法規，使華爾街銀行及資產經理人更放心交易及持有加密幣，如此只會使比特幣價格更高。

馬斯克與川普會發生爭執嗎

不會。因為馬斯克留在川普陣營對雙方的好處都太大。預料馬斯克至少將會為川普工作到2026年7月4日，屆時政府效率部將期滿解散。