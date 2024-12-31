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新聞透視／卡特輸給新保守主義 造就今日川普

記者高凌雲
前總統卡特百歲逝世。(美聯社)
前總統卡特百歲逝世。(美聯社)

1976年，美國民眾對華府腐敗的政治風氣絕望，將喬治亞州州長卡特送進白宮，讓中華民國遭遇空前外交危機。卡特與北京關係正常化、與台北斷交，挑動世界局勢。在冷戰氛圍下，從尼克森、福特到卡特，共和黨與民主黨都拉攏北京來對抗蘇聯，「美國利益至上」讓大家見識到國際社會絕無情義可言。

卡特勝選背景，是在美國越戰失利及水門案、副總統安格紐貪腐等事件後；當時，美國人民無法信任華府傳統政客，因此選擇了海軍官校出身、讓人覺得親切信賴的虔誠基督教徒卡特。雖然，卡特家族親民作風讓民眾為之耳目一新，但他的表現卻讓人民失望，成了二戰後第一位連任失敗的美國總統。

卡特任內致力穩定中東情勢，促成以埃和解的大衛營協定是外交空前創舉，將巴拿馬運河交還給巴拿馬政府則緩解外界對美國殖民主義的批評，他想創造更多外交成績來掩飾內政混亂，在白宮國安顧問布里辛斯基推波助瀾下，放棄台北轉而與北京建交，傷害了中華民國對美國的信賴，「白宮利益至上，人權外交不適用人權紀錄不佳的北京」。

卡特放棄台灣是在美國利益優先下的決策，他因擔心外在政治干擾而瞞著國會偷偷搞，反激起國會對白宮不滿，又讓人回想過往白宮許多政治舞弊，外交失利的台灣，反在這場已敗陣的外交戰場上，贏得美國會兩黨議員支持，獲得了台灣關係法。

卡特四年任期，剛好處在1960年代狂飆混亂逐漸轉換到安逸奢糜的1980年代，但他除了牧師般的說教，並未能感受社會潮流轉變，無法拿出有效的內政治理，這讓美國新保守主義利用各種道德與政治的議題撕裂社會，造就雷根在總統選舉大勝，也讓新保守主義在美國興盛了40年，造就了川普這樣的政治人物。

當年台灣無人不咒罵卡特，事過境遷，我們該警惕的是卡特未能察知新保守主義崛起，這種極端政治風潮曾是美國民主社會的暗流，如今卻成了主流，這不僅是美國民主的災難，更是國際社會的重大危機。

來自愛阿華州的訪客30日在加州尼克森總統紀念圖書館內的簽名簿上留言，悼念前總統卡...
來自愛阿華州的訪客30日在加州尼克森總統紀念圖書館內的簽名簿上留言，悼念前總統卡特去世。(美聯社)
民眾30日陸續在喬治亞州亞特蘭大市的卡特中心，獻花致敬，紀念剛去世的前總統卡特。...
民眾30日陸續在喬治亞州亞特蘭大市的卡特中心，獻花致敬，紀念剛去世的前總統卡特。(美聯社)

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