紀念前總統卡特逝世 美國股市1月9日休市一日

金融機構因美國總統過世而停班哀悼，是美國長期以來的傳統。(美聯社)

美國股市將於1月9日休市，為紀念前總統卡特 逝世，舉國哀悼一日。

紐約證券 交易所、那斯達克美國股票交易市場、芝加哥 選擇權交易所都將關閉。根據美國證券業與金融市場協會（SIFMA）建議，美國債市將於紐約時間1月9日下午2點收盤。

芝加哥商業交易所(CME)表示，證券衍生性金融商品市場1月8日將如往常一樣在紐約下午6點開始交易，次日上午9點30收盤。股票期貨交易將於1月9日下午6點開始。

金融機構因美國總統過世而停班哀悼，是美國長期以來的傳統。卡特於12月29日逝世，享年100歲，是美國歷史上最長壽總統。上一次舉國哀悼日是2018年12月5日，當天為老布希舉行國葬。

紐約證券交易所（NYSE）集團總裁Lynn Martin發布新聞稿說：「為表達對卡特總統一生為國服務的敬意，紐約證券交易所將在全國哀悼日中止市場交易。」新聞稿也提到，在哀悼期間，紐約證券交易所將降半旗以示悼念。

這個傳統始自於1865年4月林肯總統遇刺。迄今為止，美國金融市場為21位已故總統休市。卡特是第39任總統。

知名策略師雅德尼（Ed Yardeni）表示，「紐約證券交易所在很多方面都可視為美國資本主義的中心。我認為，在這樣的時期，特別是總統去世時，交易所關閉是在表明沒有民主政府，資本主義就無法存在，與僅僅默哀片刻相比，全天休市是一個更鄭重的表態」。