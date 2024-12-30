卡特百歲辭世 看看他說過哪些名言

美國前總統卡特 29日辭世，享嵩壽100歲，路透整理他的金句如下：

● 1979年發表著名演講「信任危機」，又名「無力感」（malaise）演說

「這種威脅在一般狀況下幾乎是看不見的，這是一場信任危機，這是一場打擊我國意志核心、靈魂和精神的危機，我們可以從日漸懷疑自己生活的意義，以及我國失去一致目標的情況看出這場危機。」

「我們對未來愈來愈沒有信心，有可能摧毀美國的社會和政治結構。」